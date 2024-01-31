Хочешь минимизировать риски? Страховая компания «Гайде» предоставляет все виды страхования уже около тридцати лет. Это страховка грузов, транспорта, имущества, финансов, от несчастных случаев, болезней и многое другое. Приобретай полис онлайн без лишних проволочек. Заявить о страховом случае можно по номеру горячей линии или в чате, и специалисты зафиксируют всю информацию. Для любимых клиентов постоянно появляются новые классные акции. Просматривай подробные сведения и отправляй заявки прямо со своего смартфона с удобным приложением. Со всеми правилами, тарифами и видами можно ознакомиться на официальном сайте в специальном разделе. Также здесь можно проверить полисы трудовых мигрантов. Оплата возможна разными картами и платежными системами, а также наличными в офисе. Не пускай все на самотек! Активируй промокоды «Гайде» за январь 2024 года и получай скидки на предоставление услуг. Предусмотреть всё в жизни нельзя, но можно основательно подготовиться.

Подробнее Скрыть