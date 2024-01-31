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Купоны и промокоды Postel Deluxe

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Отзывы покупателей

Заказала фотошторы. Обратилась сюда впервые и не пожалела. Понравилась работа менеджеров и рабочих по доставке. Привезли покупку в тот день. который мне был наиболее удобен. Позвонили утром, указав приблизительное время, и за двадцать минут до доставки. Осталась довольна и заказанным товаром и работой сотрудников.

  • Ф. Лиза
  • 29.10.2018

Понравился магазин. Сайт яркий и наглядный, ассортимент очень большой. Заказала сразу несколько комплектов, не смогла выбрать какой-то один. Качество отличное, после стирки никаких изменений, плотное и приятное к телу. Рекомендую именно этот магазин.

  • Дина Черепанова
  • 21.09.2018

Оформила заказ на одеяла и подушки. Менеджер порадовал, профессионально и подробно мне всё рассказал о выбранном товаре. Не думала, что консультирование будет предоставлено настолько качественно. К тому же, оказалось, что информация на сайте актуальная, регулярно обновляется. Не думала, что так ответственно подходят к делу. Но зря сомневалась. Привезли товар вовремя и без каких-либо проблем.

  • Диана
  • 01.09.2018

Тоже понравился этот магазин. Первый раз заказывала одинаковые комплекты для близняшек. Непременно хотели с героями из мультфильма Холодное сердце. В этом магазине нашла по доступной для меня цене. Привезли быстро, понравилось качество, девочки были в восторге. Потом уже и для нас брала несколько комплектов, также качество отличное, и после стирки внешний вид остается прежним, несмотря на яркие рисунки. Очень довольна и могу смело рекомендовать этот магазин, как надежного и ответственного продавца качественного текстиля по доступным ценам.

  • Teri Galagher
  • 31.08.2018

Про этот магазин узнала случайно, рассказала знакомая. Привлек большой ассортимент и цены оказались очень приятными. Попала на большую скидку с одним из комплектов постельного белья и он получился совсем не дорогим. Качество очень порадовало. При необходимости, обращусь сюда снова.

  • Harlan Salvietti
  • 19.08.2018

Сайт интернет-магазина удобен, частенько захожу посмотреть ассортимент по нужному товару. Оставила спонтанный заказ на матрас в субботу утром - менеджер перезвонил в течение пяти минут. Успела забрать и уехать на дачу. Приятно, не ожидала такой оперативности. Пункт самовывоза расположен в удобном для меня месте, оплатила покупку при получении.

  • Ксения
  • 01.08.2018

Покупал постельное белье и другие принадлежности в этом магазине. Перезвонили очень быстро, все проверили и оформили. Общая стоимость заказа получилось не такой большой, как считали в других подобных магазинах. Курьер привез быстро. По качеству никаких нареканий, все отлично.

  • Alexander Palmov
  • 25.07.2018

На этом сайте меня привлекли цены на нужный товар, сделала заказ и не пожалела. Цены вменяемо-разумные, менеджер вежливый. Доставку подбирали под удобное мне время с интервалом в пару часов. Курьер приехал именно в этом промежутке и привез мне мою покупку. Качеством товара осталась вполне довольна.

  • Инга Моисеева
  • 25.07.2018

Никаких проблем с заказом. Такое редко бывает при покупке онлайн. Доставили даже в сроки, хорошая крепкая упаковка. Брал два одеяла.

  • Алексашка
  • 25.07.2018

Заказывала в этом магазине детское постельное белье. После подтверждения заказа мне позвонила девушка и уточнила все детали. Удобно, что можно оплачивать пластиковой картой. Порадовало, что ассортимент огромен, а цены вполне доступны и доставка бесплатная. Привезли на следующий день со всеми документами и чеком.

  • Пахомова Мария
  • 30.06.2018

Покупала в Постель Делюкс постельное белье для себя и ребенка. Ассортимент очень большой, даже не сразу смогла выбрать, все нравилось. Сын выбирал сам, в итоге, с человеком-пауком. Доставка оперативная. Качество очень хорошее, цвета яркие, ткань плотная. Все как на сайте магазина.

  • Алёнка Родионова
  • 30.06.2018

Искала магазин, где купить чехлы для мебели. Сравнила цены с крупными популярными сайтами и была удивлена, что цены на данном сайте ниже, плюс доставка бесплатная, а для моего первого заказа – это огромный плюс. До заказа консультировалась с менеджером, так какникак не могла выбрать. Мне подробно объяснили, опять же, не навязывая свои интересы и не предлагая купить подороже – подобрали вариант цена-качество. Доставка пришла четко в установленные часы, как и договаривались.

  • Лилия
  • 27.06.2018

Искала однотонное постельное белье приличного качества по адекватной цене. Это оказалось непростой задачей. Нашла подходящий вариант только в магазине «Постель Делюкс». Заказала на пробу, все очень понравилось. Привезли быстро и качество отличное. Заказала еще два, жду доставки.

  • Алена Климова
  • 21.06.2018

Выбирала постельное белье, исходя из его характеристик. Понравилось, что все необходимое о параметрах каждой модели вычитала в карточке товара на сайте. С менеджером после оформления заказа только доставку обговорили. Доставку осуществили на следующий день, без опозданий и самое главное – бесплатно, чем приятно удивили меня.

  • Дарья Гаврилянова
  • 20.06.2018

Заказывала матрас. Сейчас многие цены задирают: один и тот же товар я обнаружила в разных магазинах с просто колоссальной разницей в цене. Самая нормальная цена была здесь – это и послужило поводом для покупки. С временем доставки всё нормально. При получении осматривай сколько угодно, хоть с лупой, курьер не протестует.

  • Шарапова Мария
  • 31.05.2018

Понравился магазин. Узнал о нем случайно от знакомой. Ассортимент на сайте очень большой. У менеджера интересовался несколькими моделями, все они были в наличии. Заказал несколько комплектов, привезли быстро. Смотрятся очень достойно, по цене нормально, без накруток.

  • Вася Смирнов
  • 27.05.2018

Внезапно решили переехать от родителей и, кроме всего прочего, потребовались постельные принадлежности для нашей небольшой семьи. Заказывали все в этом магазине, привезли быстро. Все соответствует информации с сайта магазина и вообще понравилось. Учитывая объем заказа, стоимость вышла очень даже доступной.

  • Максим Осипенко
  • 13.05.2018

Большой магазин постельного белья и другого текстиля. Покупала здесь шторы, покрывало и, конечно, постельное белье. По качеству мне все понравилось, стоимость доступная, без лишних накруток. Менеджер доброжелательный, перед заказом проверил наличие и доставку оформил на удобный день.

  • Ariana Rojas
  • 30.04.2018

Отличный магазин с богатым ассортиментом. Много яркого и необычного постельного белья. При этом цены вполне доступные. При заказе можно выбрать подарочную упаковку, что я и сделала. Упаковано очень симпатично и именно так, как было предложено при заказе. Всем довольна и могу рекомендовать этот магазин.

  • Pitto Ardenia
  • 20.04.2018

Заказывала одеяло и подушки. Привлекла стоимость товара – значительно ниже, чем в других местах, что никак не сказывается на качестве товара и обслуживании. При заказе подробно всё объяснили, все детали, консультация грамотная. Доставили оперативно, на следующий же день, несмотря на то, что был выходной. По времени привезли чётко, как и договаривались. Довольна сервисом, качеством товара и оперативностью.

  • Маргарита Тихонова
  • 16.04.2018
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