Не могу удержаться, чтобы не оставить свой благодарный отзыв. Каждый год летаю к дочке в ОАЭ и каждый год проблема – где взять деньги на билеты. Что-то высылает дочь, что-то сама пытаюсь найти. В этом году думала не поеду, денег мало, а без дочери скучаю. А тут от дочки подарок: все оплачено. Не пойму, откуда дочь взяла такие деньги мне на перелет туда и обратно?! Она объяснила, что здесь, на сайте, она попала на акцию Черной Пятницы, заполнила купон с промокодом и получила грандиозную скидку, причем на ту же авиакомпанию, которой я обычно летаю к ней. Безмерно счастлива, как замечательно, что существуют такие сайты с акциями! Спасибо огромное!

Инесса

Инесса 28.11.2017