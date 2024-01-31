«Капсула» – современная акустическая система с голосовым помощником Марусей. Умное приспособление значительно упростит решение повседневных задач. Электронный девайс включит любимую музыку, расскажет сказку на ночь и развлечет ребенка, чтобы вы смогли спокойно выполнить любые рутинные дела. Дружелюбный ассистент напомнит о распорядке дня, загрузит плейлист, поделится прогнозом погоды или поставит таймер на нужное время. Вас приятно порадует объемный и кристально чистый звук! С помощью устройства можно управлять работой популярного видеосервиса Wink: выбирать фильм или сериал, переключить канал или отрегулировать громкость. Запланировали покупку гаджета и хотите сэкономить при оплате? Обратите внимание на промокоды «Капсула Маруся» за январь 2024 года, опубликованные в нашем каталоге! Изучайте действующие акции, ищите выгодные предложения и получайте скидки и бонусы!

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