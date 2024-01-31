47 store – это магазин, который специализируется на продаже мультибрендовых ювелирных украшений от российских дизайнеров. Здесь ты сможешь найти более 40 нишевых марок в которых представлены серьги, кольца, браслеты, броши, а также ароматы для дома и авторская керамика. Шикарные авторские изделия по самым современным и модным дизайнам которые подойдут к любому образу и подчеркнут твою индивидуальность! Серебро, фарфор, бисер, дерево, альтернативные материалы, разнообразие стилей и масштабов. Многое – в ограниченном тираже. На все товары, купленные на сайте или в фирменных магазинах, предоставляется гарантия сроком на 6 месяцев, а также бесплатная доставка по всей России. Порадуй себя стильными, эксклюзивными украшениями без ущерба для кошелька. Используй промокоды 47 store за январь 2024 и приобретай уникальные дизайнерские изделия и качественные ароматы для дома по выгодной цене!

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