«Яки Паки» – сервис доставки готовых блюд. На сайте компании вы сможете заказать классические и теплые роллы из свежих ингредиентов, пиццу, пасту, рис и лапшу и разнообразными наполнителями, сытные закуски, напитки и соусы. Также в продаже есть сеты и комбо-наборы для семейных, дружеских и корпоративных мероприятий. Сделать заказ в сети ресторанов можно онлайн и по телефону горячей линии. В карточках товаров вы найдете подробную информацию о составе. Действующие акции помогут вам оформить заявку на максимально выгодных условиях! В нашем электронном каталоге опубликован список актуальных предложений. Воспользуйтесь промокодами «Яки Паки» за апрель - май 2024 года, чтобы сэкономить деньги или получить дополнительный бонус! Выбирайте подходящие варианты, применяйте их при оплате и активируйте скидки!

Подробнее Скрыть