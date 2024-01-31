Платформа Calltouch предлагает набор инструментов для управления маркетинговыми процессами. Среди продуктов – поддержка обратных звонков с сайта, онлайн-чаты с клиентами, определение источников писем, речевая аналитика и многое другое. Пользователи могут снизить расходы на рекламу, оптимизировать размещение объявлений и увеличить доход. Система легко интегрируется с популярными CRM. Ты сможешь распределять уровни доступа между сотрудниками и отслеживать показатели эффективности на всех площадках в едином интерфейсе. Стоимость услуги зависит от количества сессий и статических номеров, а также от региона и периода оплаты. Хочешь воспользоваться сервисом на оптимальных условиях? Обрати внимание на промокоды Calltouch за январь 2024 года, представленные на этой странице! Найди в списке подходящие предложения, применяй их и получи внушительную скидку!

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