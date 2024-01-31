«Кузина» – сеть кафе-кондитерских. Повара используют натуральные ингредиенты, чтобы ты смог насладиться любимыми десертами с пользой для здоровья! В меню ты найдешь оригинальные торты, макаруны в наборах, порционные сладости, печенье и брауни. Кроме того, в продаже есть кофе, сиропы, батончики, сладкий миндаль, комплекты пирожных и разнообразные сувениры. Все товары можно приобрести с доставкой на дом или офис. Принимаются оптовые и корпоративные заявки. Зарегистрируйся в программе лояльности и возвращай часть потраченной суммы на персональный счет! Бонусные баллы начисляются за каждую покупку. Хочешь узнать о других выгодных предложениях? Обрати внимание на купоны и промокоды «Кузина» (Kuzina) за январь 2024 года, представленные на этой странице! Изучи действующие акции, воспользуйся шансом и купи кондитерские изделия со значительной скидкой!

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