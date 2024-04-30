«СУШИСЕТ» – это сеть магазинов японских блюд. В меню вы найдете огромный выбор классических и фирменных роллов, аппетитных суши и гунканов, китайской лапши и пикантных салатов, изысканных закусок и сытных супов. SetSushi.ru осуществляет также доставку блюд в районы, расположенные рядом с магазинами. Точные условия сотрудничества обсуждаются в индивидуальном порядке. При желании вы всегда можете сделать заказ на определенное время. Не хотите отказываться от любимых лакомств из-за их высокой стоимости? Тогда обязательно активируйте купоны и промокоды «Суши Сет» на скидку за апрель - май 2024 года во время очередного заказа на сайте! Мы выбираем самые выгодные предложения специально для вас.

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