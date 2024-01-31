Акции и промокоды Microsoft

Отзывы покупателей

Много разных товаров заказывал в этом магазине. Все нравится: доставка быстрая, специалисты хорошие, товары всегда приходили идеально упакованными. Единственное замечание, когда в последний раз заказывал ноутбук, а потом передумал брать кредит - я чуть было его не упустил по выгодной цене. Он был единственный, а мое первое резервирование снялось не сразу. Менеджер не сразу понял что к чему и уже начал предлагать мне похожие товары. В итоге мы с ним разобрались и я получил тот ноут, что хотел) Григорий

Григорий 07.03.2017

Получил, в качестве подписчика новостей, код на 10% скидку при покупке 550-й Люмии. Младший загорелся - хочу на ДР. Прикинули, что доставка, по заверениям Microsoftstore.ru. получится на его праздник (и по сайту, и оператор подтвердила), заказали. Но так и не получили. Причём, компания, осуществляющая доставку, сообщила СМС-кой (!?) о невозможности своевременного выполнения заказа только под вечер. Ни одна зараза не позвонила, не извинилась, не поинтересовалась, как дальше. Сегодня утром пришла новая СМС, в ультимативной форме предлагающая ждать весь день сегодня. Позвонил на 8-800-250-10-40, поинтересовался, что за хрень. Предложили привезти мне на работу - согласился. Угадайте, что дальше? Правильно, ещё одна СМС с предложением ждать завтра. А за что, собственно, я плачу деньги за курьерскую доставку? На "через несколько дней" я и почтой мог заказать, бесплатно. Складывается ощущение, что либо данный магазин вообще никакого отношения к Майкрософту не имеет, а так, барыжит, чем под руку попадётся, либо я ничего не понимаю в бизнесе. Два дня динамить покупателя, при том, что, судя по трек-коду, телефон со вчерашнего утра лежит в Питере! Жалко отдавать со скидкой? Так сами же её прислали... В общем, эмоции от "сотрудничества" с Microsoftstore.ru - резко отрицательные. Знал бы, что так будет, купил бы ребёнку какой-нибудь Xiaomi и не расстраивал. Алексей.

Алексей. 11.10.2016

Безобразный магазин. Заказал Lumia 730 Dual SIM Белый с доставкой. Обещали доставить на следующий день. Но, так и не привезли. И началось. Кормили "завтраками" две недели! Я устал каждый день получать СМСки или звонки от курьеров о переносе доставки, а то и вовсе не предупреждали. И вот звонок от очередного курьера, который опять просит перенести заказ! В итоге, пришлось отказаться от заказа. Зачем вообще нужен такой магазин, который не в состоянии выполнить заказ?! Максим

Максим 09.09.2016

Nokia AC-20E. Microsoft, качество вашего товара отвратительное. Купил СЗУ в декабре 2015, воспользовался пару раз и положил обратно в коробку (т.к. приобрёл для комплекта к Nokia X2 Dual SIM). 7 августа 2016 появилась необходимость воспользоваться приобретённым СЗУ...воспользоваться не удалось, т.к. оно просто перестало работать. ПЕРЕСТАЛО РАБОТАТЬ от того, что просто лежало в оригинальной коробке. У меня есть СЗУ Nokia ACP-7E, которому много лет и оно работает исправно, а ваше УГ за нехилые деньги приходит в негодность через полгода. Никому не порекомендую товары Microsoft: ни смартфоны (с заброшенной ОС), ни уж тем более аксессуары. Сергей

Сергей 10.08.2016