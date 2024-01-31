Коды акций и промокоды Befree
Активные купоны и промокоды Befree январь 2024
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Отзывы покупателей
Принципиально не хожу в торговые центры: куча народу, шмотки со следами помады. Предпочитаю брать одежду онлайн. Имхо, у Бифри один из лучших каталогов и сервисов. Если еще и активировать специальные коды с этой страницы, получается двойная выгода: удобно и дешево.
- Лола
- 26.02.2019
Жалко, что в моем городе нет официального магазина этой марки, приходится доверяться собственному глазомеру. А так хочется перемерить все эти луки, и выбрать лучший! Заказываю обычно помногу, потому что коллеги по работе тоже подсажены на Бифри. Поэтому подарочных скидок уже скопилось достаточно. Обычно с каждым заказом использую промокод и бонусную карту. Хорошо, что здесь можно суммировать некоторые акции.
- Оксана
- 01.12.2018
Мы с мужем прям «подсели» на Befree – классная молодежная марка, очень удобная и качественная, причем по нашим студенческим финансовым меркам очень даже выгодная, ну, когда по хорошим скидкам, разумеется. Недавно с помощью «Черной пятницы» оделись оба на зиму. Купоны и промокоды использовали, теплые куртки, шапки, обувь купили, оделись с головы до ног. Забирали покупки в магазине, никаких проблем с отсутствием товара или какими-либо дефектами. Безумно рады, что нашли такую акцию, теперь до весны не придется бегать по магазинам. Если еще такие пятницы будут, обязательно воспользуемся.
- Алена
- 30.11.2017
К Black Friday магазин объявил распродажу, можно было купить со скидкой одежду, обувь и аксессуары. Я при заказе просто ввела промокод, взятый с этого сайта, и ко всем товарам применилась скидка. У них даже доставка есть бесплатная, но мне удобнее было забрать самой. Советую всем, обращайте внимание на промокоды, это позволяет неплохо сэкономить.
- Олеся
- 27.11.2017
Раньше я данный магазин обходила стороной, не помню почему. А последние пару лет - это мой любимый магазин. Большинство одежды как будто на меня сшита, прям по фигуре садиться, что редкость в других магазинах. Нравится, что одежда вроде и классическая, но не со стандартным рисунком. Особый стиль. А когда продавцы мне рассказали об интернет-магазине, моему счастью не было предела. Иногда не можешь решиться на покупку или на вещь скидка на сайте, а ты уже её мерил, не думая заявляю себе, что беру на сайте. Это удобно, 21 век на дворе, экономит время. В этом магазине смело можно заказывать и не бояться, я проверяла)
- Лиза
- 04.10.2016
Недавно магазин сделал ребрендинг и теперь он просто супер, может составить конкуренцию bershk'e и stradivarius'у, да и многим другим похожим. Недавно у них была акция 2 по цене 1 на товары по скидкам - мало того, что со скидкой, так и второй товар бесплатно. Обновила немного гардероб на лето за копейки :) Теперь это магазин, в который зайти - это must have
- Маргарита
- 26.09.2016
С Бифри меня познакомила подруга, и с момента знакомства я полюбила магазин всей душой. По качеству вещи очень даже устраивают, за исключением, пожалуй, обуви. Магазин постоянно предлагает какие-то акции, множество распродаж, так что при желании можно еще и неплохо сэкономить. В плане самих вещей нравится, что много базовых и так же много чего-то поинтереснее, составить без проблем можно любой образ. Так что сейчас Бифри - один из моих любимчиков.
- Настя
- 21.09.2016
Цены в Бифри, мне кажется, чуть завышены по сравнению с другими похожими магазинами. Качество изделий среднее. А вот внешний вид изделий и стиль мне полностью нравятся. Почти каждая 2-я вещь мне идет. Постоянно покупаю в этом магазине одежду и буду покупать.
- Адель
- 30.08.2016
Заказывала вещи в интернет-магазине, пришли меньше чем за неделю, цены разные, варьируются от 500 до 2000 рублей, разброс ,в общем, как и везде. Мне их вещи хорошо подходят с моим маленьким ростом. Большой плюс магазина это частое обновление коллекций одежды и ненавязчивый персонал. Очень не люблю прилипчивых наглых продавцов, легко найти магазин, они почти везде есть, много и часто проводятся акции и скидки и они довольно большие. Из минусов вещей можно выделить низкое качество текстиля, почти все оно синтетическое и, при том, довольно низкокачественная синтетика. которую стирать приходится крайне деликатно, и все равно, часто ее хватает на один сезон. Думаю часто эти вещи не стоят своих денег,с другой стороны, во многих других магазинах похожая картина. Модели зачастую не самые новые,часто повторяются модели других брендов. В общем не могу назвать этот магазин своим любимых, но все же часто там одеваюсь.
- Катрин
- 21.10.2015
Информация о магазине Befree
Промокоды Befree – экономия на любой вкус!
Одним из наиболее успешных производителей современной одежды для мужчин и женщин в России по праву считается компания Befree. Зарождение мощной торговой сети произошло в 2003 году, когда петербургскими предпринимателями был основан первый официальный бутик в г. Москве. Спустя 7 лет продукция отечественной фабрики появилась на международном рынке. Сегодня вещи и аксессуары Befree поставляются в Казахстан, Украину, Белоруссию и даже Польшу. В состав сети входит более 300 торговых точек, а также один интернет-магазин. Приобретая товары на официальном сайте компании, потребитель гарантированно получает товары высокого качество по их реальной цене. Акции как методы для привлечения клиентов здесь дело обычное. Счастливчиков порадуют не только бесплатная доставка, но и хорошая скидка.
Какие вещи выпускаются под логотипом Befree?
Одежда на каждый день – это козырь для продвижения торговой марки. Однако низкая цена не единственная изюминка Befree. Кроме того, вещи здесь действительно качественные и довольно необычные. Вся продукция, производимая фабрикой, может быть разделена на разные категории:
- верхняя одежда;
- повседневная одежда;
- спортивная одежда;
- купальники;
- нижнее белье;
- обувь;
- аксессуары.
Торговая марка Befree организовала одну из самых ярких рекламных кампаний на территории России. Лицом бренда в свое время были Андрей Аршавин, Гоша Куценко и Регина Тодоренко, а партнером являлась легендарная корпорация «Дисней». Вещи с изображением Микки Мауса и русалочки Ариэль так же, как и любая другая одежда с логотипом Befree, при наличии специального промокода реализуются по сниженной цене. Сервис promokod.guru разработан специально для клиентов, которые любят экономить. Ресурс постоянно обновляется с учетом свежих предложений от производителя.
Чем Befree лучше других?
Befree – это, в первую очередь, молодежная одежда, поэтому компания следит за всеми современными тенденциями. Разумеется, онлайн-торговле уделяется особенное внимание. Основные достоинства интернет-магазина Befree выглядят следующим образом:
- лаконичный и функциональный интерфейс;
- уцененная одежда во вкладке Sale;
- эффективная бонусная система;
- полное представление о каждом товаре – минимум 6-7 фотографий с разных ракурсов;
- абсолютно весь ассортимент торговых точек в режиме онлайн;
- удобная таблица, которая помогает с подбором размера;
- эффективная бонусная система: чем больше покупаешь, тем больше удается сэкономить.
Ежегодно фабрика Befree обновляет модельный ряд продукции, реагируя на рост потребительского спроса. Кроме накопительной системы бонусов, производитель регулярно предоставляет преданным поклонникам множество промокодов.
Алгоритм покупки на Befree
- Желательно зарегистрироваться для доступа к «Личному кабинету», хотя покупки можно совершать и без авторизации.
- Подобрать аксессуар или другую понравившуюся вещь.
- Проверить размер и цвет покупки в специальных окошках.
- Если времени в обрез, можно воспользоваться функцией «Купить в один клик»: заполнить форму, отправить заказ в обработку и дождаться звонка специалиста.
- Если на руках имеется бонусный промокод, то сделку необходимо совершать только через «Корзину».
- Ввести номер купона в соответствующую строку и кликнуть по кнопке «Пересчитать».
- Заполнить поля раздела «Контактная информация».
- Выбрать, каким способом будет осуществляться доставка заказа.
- Оплатить покупку.
Как экономить вместе с нашими промокодами?
Купоны выпускаются в ограниченном количестве, и чтобы успеть заполучить их раньше других, необходимо быть всегда на шаг впереди. Непосредственное сотрудничество с Befree позволяет нам размещать новый промокод на страницах сайта мгновенно после старта акции.
Приятные мелочи
Скидки по купонам могут быть разными. Организуются такие акции как по конкретному поводу, так и без него. Любые аксессуары, обувь и весь ассортимент одежды регулярно предлагаются покупателям со скидками. Проблемы с наличием подобных скидок на promokod.guru практически не возникают.
Интересные акции
Скидки от 30% до 70% привлекают больше внимания, отсюда и ожесточенная борьба за них. Наш сервис обладает практически неограниченным запасом подобных купонов. С нами акции не заканчиваются!
Распродажи
Всё, что предлагается с выгодой более 70% отдается просто за копейки. Многие отказываются верить в такую щедрость производителя, но время от времени Befree действительно шокирует покупателей сверхвыгодными предложениями.
Конкретные предложения
Любят в компании также преподносить сюрпризы своим клиентам. Например, скидка на определенную сумму – это регулярная акция. Такой промокод – завсегдатай нашей коллекции купонов.
Бесплатная доставка
Каждый потребитель, который обычно покупает вещи в торговых точках, редко учитывает стоимость транспортировки купленного товара. Чтобы не нарушать традиции, крупнейший российский производитель одежды довольно часто выпускает промокод на бесплатную доставку.
Черная пятница в Befree
Данное понятие пришло к нам из США: оно обозначает период, в который вещи достаются покупателям практически даром. Первая Черная пятница в Befree была организована в 2015 году. С тех пор в ноябре компания распродает остатки коллекций, а потребители получают шанс обновить свой гардероб с максимальной выгодой. С каждым годом полки и реальных бутиков, и виртуального магазина опустошаются всё быстрее. Черная пятница – это грандиозное событие, в котором участвуют абсолютно все представители торговой сети Befree. Это именно тот нереальный случай, когда скидка распространяется на любые товары: аксессуары, обувь, различную одежду. Акция действует, в частности, в интернет-магазине, где каждый сможет сделать выгодный заказ. Черная пятница - это лучшая возможность сэкономить по максимуму.