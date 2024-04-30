«Стройся» — это интернет-магазин стройматериалов и инструмента для ремонтных и отделочных работ в Томске и Северске. Теплые полы и кондиционеры, освещение и сантехника, бытовая химия и лакокрасочные материалы – в широком ассортименте каждый отыщет желаемое. Магазин предлагает разнообразные сезонные акции и распродажи на разные группы товаров, всегда найдется подходящее предложение, смотри в оба. Оформи дисконтную карту и вступай в программу лояльности для постоянных клиентов. Также компания осуществляет различные сервисные услуги по установке, доставке, монтажу и облицовке. Оплата производится при получении покупок или на сайте онлайн. Доставка осуществляется по городам присутствия и в регионы транспортной компанией на выбор. Закажи обратный звонок и консультант с радостью поможет подобрать все необходимое. Воспользуйся нашими промокодами «Стройся» за апрель 2024 года, получай выгодное снижение цены и обустраивай свой дом с удовольствием.

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