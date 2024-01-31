Apple Music – это уникальный сервис для меломанов, у которых есть «яблочные» гаджеты. С помощью специального плеера можно организовать музыкальные композиции в нужном порядке: тебе не придется постоянно тратить время на поиск любимых треков. Настраивай плейлисты, наслаждайся автоматически созданными миксами, воспроизводи клипы через Apple TV. Используя подарочные коды «Эпл Мьюзик» за январь 2024 года, приобретай музыку в специализированном магазине со значительными скидками. Перед приобретением песни пользователь может прослушать ее фрагмент. Все композиции доступны в отличном качестве. Также есть возможность прослушивать радио и смотреть долгожданные премьеры фильмов. Промокоды Apple Music («Эппл Мьюзик») позволяют экономить при использовании популярного сервиса. Для тебя мы подобрали самые выгодные акции. Активируй подарочные коды «Айтюнс» и получи доступ к спецпредложениям!

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