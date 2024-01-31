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Купоны и промокоды «Перекресток» за январь 2024

Активные купоны и промокоды «Перекресток» январь 2024

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Часто задаваемые вопросы о Перекресток


1. Как часто обновляются купоны и промокоды?

Обычно купоны и промокоды обновляются каждую неделю. Однако, лучше всего следить за актуальными предложениями на официальном сайте магазина или в социальных сетях.

2. Могу ли я использовать несколько купонов одновременно?

В большинстве случаев, ты можешь использовать только один купон или промокод за одну покупку.

3. Могу ли я поделиться купоном с другом?

Как правило, купоны и промокоды являются персональными и не могут передаваться другим лицам.

4. Могу ли я использовать купон на товар со скидкой?

Часто купоны не суммируются со скидками на товары. Обязательно проверь условия использования конкретного купона.

5. Что делать, если купон не работает?

Если у тебя возникли проблемы с использованием купона, обратись в службу поддержки магазина. Они помогут тебе разрешить ситуацию.

6. Могу ли я вернуть товар, если использовал купон при покупке?

Да, обычно скидка по купону не влияет на процедуру возврата товара. Ты можешь вернуть товар в соответствии с обычными правилами магазина.

Отзывы покупателей

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Подробнее о скидках Перекресток

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Активные промокоды и скидки Перекресток: 24

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Скидки для новых пользователей: 17

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Скидки для всех: 7

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Последнее обновление: 29/12/2023

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Новые скидки Перекресток: 14

Самое выгодное предложение: бесплатная доставка

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Информация о магазине «Перекресток»

«Перекресток» – это сеть продуктовых супермаркетов и сервис доставки Vprok.ru Перекресток. Здесь можно купить свежие продукты, промтовары, бытовую технику, БАДы и медицинские приборы. Ассортимент широк, а гибкая ценовая политика и система скидок позволяют значительно сэкономить на покупках. Промокоды от «Перекрестка» дают право на дополнительную скидку. Доставка выполняется день в день, а при сумме заказа более 2000 рублей для Санкт-Петербурга или от 3000 рублей в Москве стоит всего 1 рубль.

Ассортимент интернет-магазина

  • Продукты питания: хлебобулочные изделия, молочные товары, мясо и рыба, детское и здоровое питание.
  • Бытовая химия: средства для мытья посуды, пола, стиральные порошки и кондиционеры, чистящие средства, освежители воздуха.
  • Товары для красоты и гигиены: крема, шампуни, зубные пасты, щетки и ирригаторы, средства для макияжа, маникюра и педикюра.
  • Зоотовары: сухие и влажные корма, в том числе премиум-класса, витамины для животных, игрушки, домики, лежанки и иные аксессуары.

Ассортимент магазина «Перекресток» довольно большой. Есть хороший выбор товаров для автолюбителей, продукты, относящиеся к категории здорового питания. Представлены тематические подборки товаров из разных стран: Турция, Испании, Греции, Грузии и других стран. Предусмотрен отдел кошерных продуктов.


При магазине работает собственное производство. Можно заказать готовые блюда на завтрак, обед и ужин, купить свежий хлеб и замороженные блюда впрок. Все эти товары можно приобрести по выгодным ценам, если отслеживать проходящие в сети акции, использовать промокоды и купоны на скидку от «Перекрёстка».

Как покупать в «Перекрестке» со скидкой

Скидка новым покупателям. На первые три покупки компания дарит 1500 рублей, по 500 рублей на каждую покупку. Для этого необходимо активировать онлайн промокод от «Перекрестка» для новых клиентов. Рекомендуем также подписаться на email-рассылку, чтобы получить дополнительную скидку в 500 рублей.


Акции и распродажи. В «Перекрестке» и Vprok.ru Перекресток постоянно действует сразу несколько промо-акций. Скидки могут достигать 75% и больше. Цену скидывают на продукцию определенного бренда или категорию. К каждому наступающему празднику запускают распродажи на продукты питания.


Карта постоянного покупателя. Вступив в программу лояльности, ты сможешь копить баллы, оплачивать ими товары и доставку. Для этого необходимо купить один из скидочных виртуальных пакетов стоимостью от 199 рублей в месяц. В этом случае на каждую покупку, кроме товаров участвующих в акции, тебе вернется на бонусный счет от 10 до 100% кэшбэка.


Промокоды на скидку от «Перекрестка». На сайте promokodus.com представлены все актуальные акции: от скидки на первый заказ до купона на бесплатную доставку от «Перекрестка». Ты можешь выбрать любой, наиболее выгодный для себя вариант, а также поделиться промокодом с друзьями. Отправь им ссылку через мессенджер или социальную сеть.

Как активировать купон для «Перекрестка»

На promokodus.com посмотри все акционные предложения. Для одной покупки можно использовать только один промокод, поэтому выбери тот, что дает большую скидку.

  • Кликни по кнопке «Показать код».‎
  • В открывшемся окне прочти условия акции, если они тебе подходят скопируй промокод.
  • В новой вкладке откроется страница интернет-магазина, если ты используешь мобильный телефон, то приложение Vprok.ru Перекрёсток. Можно приступить к выбору товаров.
  • Если по условиям акции введение кода от «Перекрестка» не требуется, то в новой вкладке откроется страница с распродажей. Там будут все товары, которые ты можешь купить со скидкой прямо сейчас.

    Как оформить покупку (онлайн)

    Складывай нужные товары в виртуальную корзину. Когда покупки будут завершены, переходи на ее страницу для оформления заказа. Проверь количество, способ доставки и адрес. в специальное окно на странице виртуальной корзины введи промокод от интернет-магазина «Перекресток», скопированный ранее на сайт promokodus.com. Сумма покупки уменьшится, после этого можно оплатить заказ.Чтобы быть всегда в курсе текущих распродаж, получать новые купоны и промокоды на скидку, подпишись на нашу рассылку. Новые предложения будут приходит к тебе на электронную почту. Вступай в нашу группу Вконтакте, Телеграм и Тикток. Покупай со скидками вместе с нами!
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