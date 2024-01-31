Посети самую популярную международную выставку «ИнтерШарм» в Москве! Сильнейшие спикеры парфюмерно-косметической отрасли расскажут о нововведениях и различных проектах. Записывайся в качестве участника и бронируй стенд или получи билет на официальном сайте. В афише множество интересных мероприятий, насыщенная программа и множество участников. Побывай в месте, где задаются новые тренды и реши задачи собственного бизнеса. Послушай интересные выступления на конференциях, поучаствуй в конкурсах и погрузись в насыщенный водоворот бьюти-сферы. Подписывайся на рассылку и получай только самые важные новости обо всех изменениях, списках и спецпредложениях. Ознакомиться со всей информацией можно на странице, включая место и время проведения. Выведи свое дело на новый уровень. Воспользуйся промокодами на скидку «ИнтерШарм» (InterCHARM) за январь 2024 года для получения выгодного предложения при приобретении билетов.

Подробнее Скрыть