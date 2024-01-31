«Вихрь» – интернет-магазин инструментов и насосного оборудования. Все, что нужно для строительства и ремонта. В ассортименте также компрессоры, бетономешалки, триммеры, сварочные аппараты, дачные умывальники, садовый инвентарь и зернодробилки. Помимо новинок и хитов продаж, на сайте можно найти модели на распродаже с хорошими скидками. Все товары доставляются по территории России со всеми документами, инструкциями и гарантийными талонами. Оплата возможна любым удобным способом. По всей стране расположено множество сервисных центров, что позволяет оперативно починить инструмент в случае неисправности. Расширь свой рабочий ассортимент качественным оборудованием. Активируй промокоды «Вихрь» за январь 2024 года при оформлении заказа, чтобы приобрести продукцию с хорошей выгодой. Отличные решения как для бытового, так и профессионального использования.

Подробнее Скрыть