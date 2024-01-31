Garena Free Fire – это одна из любимых экшн-игр владельцев техники Apple и мобильных устройств на системе Android. 50 участников сражаются между собой до последнего бойца. Тот, кто одолеет всех, станет победителем. Главное отличие королевской битвы «Фри Фаер» – возможность развивать своих персонажей и их способности.





Входя в игру, герой не имеет экипировки, чтобы увеличить шансы на победу в первые минуты он должен найти оружие и снаряжение. Поэтому помимо мастерства игрока не последнюю роль играет везение. Помоги себе в прохождении, используй купоны и промокоды от «Фри Фаер» чтобы получать новых персонажей, подарки и скидки при покупке наборов.

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алмазы и золото – игровые деньги;

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оружие и экипировку.

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