Компания «У Палыча» производит более 1400 видов продукции из натурального и экологически чистого сырья. В ассортименте бренда – кондитерские изделия, выпечка, супы, замороженные вторые блюда, полуфабрикаты, бургеры и многое другое. Предприятие реализует оригинальные сыры и колбасы, чай, кофе и шоколад ручной работы. Товары представлены в сотнях фирменных магазинов по всей России, а также в сетевых супермаркетах. Совершать покупки можно на официальном сайте. Удобный фильтр поможет быстро выбрать в каталоге нужные варианты. Операторы ответят на любые вопросы по телефону или электронной почте. Постоянные покупатели могут частично рассчитываться накопленными баллами. Если ты ищешь максимальную выгоду, используй промокоды на скидку «У Палыча» за апрель - май 2024 года! В списке на этой странице есть все актуальные акции: применяй их и сэкономь значительную сумму при оплате продуктов!

Подробнее Скрыть