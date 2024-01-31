Гастромаркет Secret Kitchen объединяет американскую, итальянскую и паназиатскую кухню под одной крышей. Клиентов ждут разные ресторанные концепции: традиционный фаст-фуд в виде бургеров и хот-догов, нежные роллы и суши из свежей рыбы и морепродуктов, а также пицца на тонком тесте. Все блюда из каталога можно добавить в один заказ! Ты сможешь воспользоваться услугами курьера, чтобы получить готовую еду дома или в офисе, либо самостоятельно забрать товары в пункте выдачи. Доступен расчет банковскими карточками и наличными. Участники программы лояльности могут частично оплачивать счет бонусными баллами. Интересуешься другими выгодными предложениями? Обрати внимание на список актуальных акций, собранный на нашем сайте! Выбери оптимальные промокоды на скидку Secret Kitchen за январь 2024 года, активируй их и сэкономь значительную сумму денег без лишних хлопот!

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