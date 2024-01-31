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Купоны на скидку «Мебельоптторг»

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Отзывы покупателей

На всем протяжении работы с этой компанией, от заказа до сборки, наблюдала только позитивные стороны. Доставка работает быстро, а сборщики – очень компетентные ребята.

  • Марина
  • 23.09.2018
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