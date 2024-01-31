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Акции и промокоды LC Waikiki

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Отзывы покупателей

Детский трикотаж качественный. Также нравятся мужские рубашки из натуральных тканей. Женская одежда не отличается богатым выбором. Не нравится фактическое отсутствие возможности возврата не подошедшего товара, поэтому без риска можно покупать только детские вещи.

  • Марта
  • 25.05.2017
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