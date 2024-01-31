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Акции и купоны KillFish

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Отзывы покупателей

Часто хожу туда с друзьями, вполне приличный бар,несмотря на свои цены, есть бонусная система,так что вы можете получить бесплатные напитки. Из минусов, наверное, то что иногда тяжело занять столик сразу по факту, раньше народу было поменьше,а теперь,видимо,бар стал более популярен, но на сайте есть возможность бронирования,так что проблема решается легко. Продукты в баре,конечно,не экстра-класса,но достаточно хорошие для своей цены,вполне приятные. В общем, у меня довольно положительное мнение о баре. Отличный вариант для нашей студенческой компании.

  • Михаил
  • 07.10.2015
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