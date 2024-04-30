Ролевая многопользовательская игра «Тени Пика» создана по мотивам всемирно известного аниме. Пользователя ждет знакомство с могущественными и опасными ниндзя! Тебе предстоит изучить уникальную систему боя, принять участие в зрелищных битвах, прогуляться по знакомым локациям и встретить различных героев. Выбирай персонажей из встроенной коллекции или создай собственного непобедимого бойца! Меняй первоначальный сюжет и управляй ходом истории. Потрясающая графика и простой интерфейс помогут получить безграничное удовольствие от приключения. Игра рассчитана на мобильные телефоны с платформой Android, она хорошо оптимизирована и занимает мало места в памяти устройства. Ждешь бонусы от разработчиков? На этой странице мы собрали для тебя актуальные купоны и промокоды «Тени Пика» за апрель - май 2024 года. Изучай предложения, активируй подходящие варианты и получай разнообразные привилегии!

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