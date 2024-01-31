Промокоды и купоны Reg.ru
Активные купоны и промокоды «Рег.ру» январь 2024
Промокоды сайтов, похожих на «Рег.ру»
Похожие предложения
Отзывы покупателей
Сижу на Рег.ру уже 3 года. В этом хосте понравился гибкий конструктор, стабильная скорость, шикарная техподдержка, панели ISPmanager подключаются без проблем. Куча тарифов, а еще я получила скидку на продление по промокоду. Очень радует сервис.
- Анастасия Манеева
- 17.02.2019
Доволен техподдержкой. Быстро отвечают на запросы и решают проблемы. Отличный сервис.
- Антон
- 30.09.2018
Подкупил разнообразный выбор тарифов и хорошие отзывы на сайте. Есть бесплатные функции и круглосуточная помощь оператора.
- Степан
- 23.09.2018
Покупал несколько раз домены, хоть и сервис на высоком уровне, но цены высоковаты, особенно, если нет скидок никаких. Писал им даже как-то про функционал сайта, про то, что мне не хватает и это сделали буквально за пару дней! Не ожидал, обычно от столь крупных фирм нет никакой реакции, особенно на всякие просьбы пользователей.
- Максим
- 27.09.2014