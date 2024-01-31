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Отзывы покупателей

Сижу на Рег.ру уже 3 года. В этом хосте понравился гибкий конструктор, стабильная скорость, шикарная техподдержка, панели ISPmanager подключаются без проблем. Куча тарифов, а еще я получила скидку на продление по промокоду. Очень радует сервис.

  • Анастасия Манеева
  • 17.02.2019

Доволен техподдержкой. Быстро отвечают на запросы и решают проблемы. Отличный сервис.

  • Антон
  • 30.09.2018

Подкупил разнообразный выбор тарифов и хорошие отзывы на сайте. Есть бесплатные функции и круглосуточная помощь оператора.

  • Степан
  • 23.09.2018

Покупал несколько раз домены, хоть и сервис на высоком уровне, но цены высоковаты, особенно, если нет скидок никаких. Писал им даже как-то про функционал сайта, про то, что мне не хватает и это сделали буквально за пару дней! Не ожидал, обычно от столь крупных фирм нет никакой реакции, особенно на всякие просьбы пользователей.

  • Максим
  • 27.09.2014
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