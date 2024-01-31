«Контакт Бар» – сеть развлекательных заведений с демократичными ценами. В меню тебя ждут различные фирменные снэки: крафтовые чипсы, хрустящие гренки, сырные шарики, а также салаты, гарниры и многое другое. В ассортименте есть бургеры, острые шашлычки, роллы, пиццетта и разнообразные напитки. Скачай мобильное приложение, чтобы посмотреть афишу и доступные развлечения, а также забронировать столик. Все зарегистрированные пользователи автоматически становятся участниками бонусной программы. Распоряжайся накопленными баллами или воспользуйся другими специальными предложениями компании, чтобы легко экономить крупные суммы денег! Обрати внимание на промокоды «Контакт Бар» за январь 2024 года! Они дают возможность получить скидки и многочисленные бонусы. Выбери в нашем списке оптимальные варианты, активируй их и посещай заведение на максимально выгодных условиях!

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