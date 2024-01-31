Selgros – сеть крупных торговых центров. На фирменном сайте можно заказать все необходимые товары из магазина: бакалею, напитки, мясо, морепродукты, колбасы, консервы, хлеб и прочие продукты питания. В каталоге есть гигиенические принадлежности, косметика, садовый инвентарь, канцелярия, бытовые приборы и многое другое. Заказы принимаются круглосуточно. Их можно оплатить банковской картой, переводом или наличными деньгами. Время работы курьерской службы и финальная стоимость доставки зависят местоположения и других условий. Доступен самовывоз из ближайшего супермаркета. Хочешь заказывать еду и предметы первой необходимости по специальной цене? Обрати внимание на список действующих акций, размещенный на этой странице! Используй промокоды и купоны на скидку «Зельгрос» (Selgros) за январь 2024 года и экономь внушительные суммы во время онлайн-шопинга!

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