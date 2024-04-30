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Отзывы покупателей
Покупала в этом магазине камеру и объективы. Nikorr 24-70 f2.8 оказался с небольшим бэк-фокусом, поменяли без проблем. С курсом доллара, конечно, цены выросли почти вдвое, но магазин от этого хуже не стал. Всегда корректные консультанты и качественная техника. Советую.
- Анна
- 28.07.2016
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