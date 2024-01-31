«‎Киноквартал» – это сеть мультиплексов, оформленных в стиле лофт. К услугам посетителей – несколько комфортабельных залов с мягкими креслами и современным техническим оснащением. Эффект полного погружения создается с помощью инновационной акустической аппаратуры, больших экранов и новейших цифровых кинопроекторов. Перед началом сеанса можно подкрепиться в баре и выбрать любимое лакомство из широкого ассортимента напитков и закусок. Хочешь получать специальные привилегии? Присоединяйся к программе лояльности компании. Планируешь в ближайшее время отдохнуть в одном из кинотеатров сети? Мы знаем, как сэкономить на покупке билетов! На данной странице размещаются эксклюзивные промокоды «‎Киноквартал» за январь 2024 года. Ознакомься с расписанием показов на сайте организации, выбери подходящие места в зале и активируй купон при подтверждении заказа.

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