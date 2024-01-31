Купоны и промокоды Carter's
Купоны и промокоды Carter's за январь 2024
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Информация о магазине Carter's
О бренде CartersФирма, основанная 150 с лишним лет назад, – один из крупнейших американских производителей детской одежды и обуви. Товары «Картерс» можно приобрести в сотнях ритейлеров и фирменных магазинов или же заказать через интернет с доставкой в более чем 80 стран мира. Сквозь года компания пронесла свою главную идею создавать комфортную, качественную и недорогую продукцию, которая понравится детям и их родителям. Особое внимание в Carters уделяют деталям, считая, что ненужных мелочей не бывает. Сайт компании «Картерс» международный, он сделан на основе английского языка. Для удобства поиска и оформления покупок вам понадобятся минимальные языковые навыки или онлайн-переводчик. Впрочем, интерфейс интернет-магазина интуитивно понятен, а большие яркие картинки служат дополнительными подсказками. Чтобы приобретать товары на carters.com, обязательно нужно пройти регистрацию. Заполните небольшую форму на латинице и укажите Россию в качестве страны доставки, чтобы цены отображались в рублях. За регистрацию (и не только) в онлайн-магазине щедро раздают скидки и купоны. Здесь любят проводить сезонные распродажи и ликвидации коллекций прошлых сезонов. Каждой посылке выдается трек-номер, по которому ее можно отследить прямо на сайте.
Что есть в «Картерс»?Товары в каталоге разбиты по возрастным категориям. Вещи с пометкой baby рассчитаны на детей до 2 лет, toddler – от 2 до 5, girl/boy – до младшего школьного возраста. Ассортимент магазина поражает разнообразием.
- Вещи для младенцев: распашонки, ползунки, слюнявчики, чепчики, носочки, пижамы, пинетки. Здесь предлагают даже одежду самых маленьких размеров для малышей, родившихся раньше срока.
- Повседневная, спортивная и праздничная одежда для детей постарше: нижнее белье и носки, купальные костюмы, куртки и пальто, школьная форма на американский манер. Наборы из новых поступлений продают с дополнительным дисконтом.
- Текстиль: полотенца и банные халаты, одеяла.
- Мягкие игрушки и подарки.
- Аксессуары: шляпки, очки, заколки и ободки для волос, детские украшения и ремни, варежки и шапочки.
- Обувь: кроссовки, туфли, сандалии, сапожки, нарядные ботинки, резиновые сапоги, слипоны, пляжные тапочки.
Все виды скидок и промокодов CartersМножество способов сэкономить на покупке детской одежды и обуви ждет клиентов на сайте интернет-магазина. Прочтите инструкции от Promokodus.com и узнайте об этом подробнее.
- После обязательной регистрации в онлайн-бутике на почту высылают приветственный промокод. Чтобы получить скидку по нему, требуется приобрести товары на определенную сумму.
- При первой же покупке вы автоматически подключаетесь к программе лояльности Rewarding Moments. За каждый платеж начисляются бонусы из расчета 1 балл за 1 потраченный доллар. Ими можно оплачивать вещи при следующих заказах. Акция не распространяется на подарочные сертификаты, оберточную бумагу и прочее. Баллы действуют в течение нескольких месяцев с момента начисления.
- Пригласите друга с помощью прямой ссылки или Facebook. За его первую покупку вы оба получите дисконт.
- Укажите дату рождения вашего ребенка в профиле и получите специальный промокод в подарок.
- В разделе спецпредложений (special offers) собраны различные акции. На вкладке Doorbusters вы найдете постоянно обновляемый перечень вещей со скидками 50% и более. Большие дисконты здесь встречаются во время сезонных распродаж, Всемирного дня шопинга, а также при обновлении коллекций. Загляните в Clearance: здесь цена на последние экземпляры предметов из прошлого сезона может составлять всего 15-20 % от их изначальной стоимости. Все суперпредложения анонсируются на главной странице сайта carters.com и в группах в социальных сетях.
- Подпишитесь на рассылку новостей, и в вашем почтовом ящике регулярно будут появляться свежие новости, промокоды, информация о скидках и будущих новинках.
- Закажите классическую или виртуальную подарочную карту «Картерс». Она не имеет срока годности и подходит для оплаты любой покупки через интернет или в торговой точке.
- Используйте коды купонов и промокоды от Promokodus.com. Мы собрали все предложения «Картерс» на одной странице, чтобы вы не тратили время на поиски скидок.