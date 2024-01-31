О бренде Carters

Что есть в «Картерс»?

Вещи для младенцев: распашонки, ползунки, слюнявчики, чепчики, носочки, пижамы, пинетки. Здесь предлагают даже одежду самых маленьких размеров для малышей, родившихся раньше срока.

Повседневная, спортивная и праздничная одежда для детей постарше: нижнее белье и носки, купальные костюмы, куртки и пальто, школьная форма на американский манер. Наборы из новых поступлений продают с дополнительным дисконтом.

Текстиль: полотенца и банные халаты, одеяла.

Мягкие игрушки и подарки.

Аксессуары: шляпки, очки, заколки и ободки для волос, детские украшения и ремни, варежки и шапочки.

Обувь: кроссовки, туфли, сандалии, сапожки, нарядные ботинки, резиновые сапоги, слипоны, пляжные тапочки.

Все виды скидок и промокодов Carters

После обязательной регистрации в онлайн-бутике на почту высылают приветственный промокод. Чтобы получить скидку по нему, требуется приобрести товары на определенную сумму.

При первой же покупке вы автоматически подключаетесь к программе лояльности Rewarding Moments. За каждый платеж начисляются бонусы из расчета 1 балл за 1 потраченный доллар. Ими можно оплачивать вещи при следующих заказах. Акция не распространяется на подарочные сертификаты, оберточную бумагу и прочее. Баллы действуют в течение нескольких месяцев с момента начисления.

Пригласите друга с помощью прямой ссылки или Facebook. За его первую покупку вы оба получите дисконт.

Укажите дату рождения вашего ребенка в профиле и получите специальный промокод в подарок.

В разделе спецпредложений (special offers) собраны различные акции. На вкладке Doorbusters вы найдете постоянно обновляемый перечень вещей со скидками 50% и более. Большие дисконты здесь встречаются во время сезонных распродаж, Всемирного дня шопинга, а также при обновлении коллекций. Загляните в Clearance: здесь цена на последние экземпляры предметов из прошлого сезона может составлять всего 15-20 % от их изначальной стоимости. Все суперпредложения анонсируются на главной странице сайта carters.com и в группах в социальных сетях.

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Закажите классическую или виртуальную подарочную карту «Картерс». Она не имеет срока годности и подходит для оплаты любой покупки через интернет или в торговой точке.

Используйте коды купонов и промокоды от Promokodus.com. Мы собрали все предложения «Картерс» на одной странице, чтобы вы не тратили время на поиски скидок.

Применение промокодов и купонов

Фирма, основанная 150 с лишним лет назад, – один из крупнейших американских производителей детской одежды и обуви. Товары «Картерс» можно приобрести в сотнях ритейлеров и фирменных магазинов или же заказать через интернет с доставкой в более чем 80 стран мира. Сквозь года компания пронесла свою главную идею создавать комфортную, качественную и недорогую продукцию, которая понравится детям и их родителям. Особое внимание в Carters уделяют деталям, считая, что ненужных мелочей не бывает. Сайт компании «Картерс» международный, он сделан на основе английского языка. Для удобства поиска и оформления покупок вам понадобятся минимальные языковые навыки или онлайн-переводчик. Впрочем, интерфейс интернет-магазина интуитивно понятен, а большие яркие картинки служат дополнительными подсказками. Чтобы приобретать товары на carters.com, обязательно нужно пройти регистрацию. Заполните небольшую форму на латинице и укажите Россию в качестве страны доставки, чтобы цены отображались в рублях. За регистрацию (и не только) в онлайн-магазине щедро раздают скидки и купоны. Здесь любят проводить сезонные распродажи и ликвидации коллекций прошлых сезонов. Каждой посылке выдается трек-номер, по которому ее можно отследить прямо на сайте.Товары в каталоге разбиты по возрастным категориям. Вещи с пометкой baby рассчитаны на детей до 2 лет, toddler – от 2 до 5, girl/boy – до младшего школьного возраста. Ассортимент магазина поражает разнообразием.На carters.com предметы легко сортируются по типу, сезону, размеру. Разобраться в последних новичку бывает непросто. В таблице размеров (size chart) вес указан в фунтах, рост – в дюймах. Для перевода в привычные величины запомните, что в дюйме – 2.54 сантиметра, а в фунте – 0.45 килограмма. Обратите внимание: некоторые предметы одежды в «Картерс» имеют двойной размер (например, 3-4). Сделано это с расчетом на рост ребенка. Вдохновитесь новыми идеями в разделах Outfit, размещенных в каждой возрастной подборке. Здесь собраны комплекты одежды и обуви, в которых вещи хорошо сочетаются. Их можно заказать целым набором. А со специальным промокодом покупка не ударит по карману даже с учетом оплаты пересылки из-за границы.Множество способов сэкономить на покупке детской одежды и обуви ждет клиентов на сайте интернет-магазина. Прочтите инструкции от Promokodus.com и узнайте об этом подробнее.Согласно правилам магазина детской одежды, купоны не суммируются и не действуют на товары по промоакциям.Рассказываем, как правильно активировать промокод на скидку. Откройте код в почтовом ящике или на данной странице. Скопируйте номер промокода. Некоторые предложения не требуют ввода номера купона. В таком случае система перенаправит вас на carters.com автоматически. Выберите предметы одежды и сопутствующие товары, добавьте их в список покупок с помощью кнопки Add to chart. Перед вами появится окно с предложением продолжить шопинг или перейти в «Корзину». Когда вы найдете всё необходимое, щелкните на значок магазинной тележки, и вас перенаправят на страницу оформления заказа. Здесь можно отредактировать список вещей, изменить размер, посмотреть промежуточную стоимость покупки. В особое поле введите промокод, нажмите Apply code для применения скидки. Далее следует кликнуть на «Безопасный платеж» (Secure checkout) и внести свои контактные данные. Информация об итоговой стоимости отобразится с учетом цены доставки, таможенных пошлин и активированного промокода. Качественная детская одежда с приятными скидками ждет вас на сайте бренда «Картерс». С фирменными купонами и промокодами Carters за январь 2024 года вы сбережете семейный бюджет и порадуете своих близких!