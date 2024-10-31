«Яндекс Сплит» – это новый способ пользоваться продуктами сервиса, оплачивая лишь четверть суммы при получении. Выбери срок до двух лет и остаток спишется равными частями через запланированные промежутки времени. Услуга подходит всем, кто не готов ждать и хочет улучшить свою жизнь уже сейчас. Покупки данным способом можно оформить во всех магазинах-партнерах. Скачивай мобильное приложение на телефон, и оно всегда подскажет лимиты и графики платежей по рассрочкам. Выбирай самый быстрый тариф на два месяца и не переплачивай комиссию. Возврат средств при отказе от товара происходит так же легко обратно на карту. Для получения исчерпывающей информации по услугам пиши в круглосуточную клиентскую поддержку через форму на сайте. Упрости шопинг и забудь про мучительное ожидание зарплаты. Воспользуйся при оформлении промокодами «Яндекс Сплит» за октябрь 2024 года и получишь выгодное спецпредложение. Приобретай разнообразную продукцию всего за часть стоимости!

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