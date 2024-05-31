«Три Самурая» – ресторан доставки азиатской кухни. В местном ассортименте ты найдешь огромное разнообразие классических и авторских роллов, суши и гунканы, салаты и боулы, панини и закуски, жареные лапшу и рис вок, супы и напитки. Сервис работает ежедневно. Участвуй в программе лояльности, копи баллы и используй при покупке. Проверяй акционные предложения и заказывай выгодные сеты, чтобы сэкономить. Очень удобно, можно заказать только полпорции понравившегося набора роллов на пробу. Действует бесплатная доставка по городу в течение часа с момента оформления заказа. По всем вопросам можно обратиться по указанным телефонам, и приветливые менеджеры с удовольствием помогут. Заказывай вкуснейшие любимые блюда и отдохни от готовки! Скорей активируй промокоды «Три Самурая» за май 2024 года, чтобы приятно провести вечер и потратить поменьше денег.

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