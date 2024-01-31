Промокоды «Достависта»

Преимущества курьерской службы

Клиенты сами назначают время, когда от них забрать посылку и когда её передать адресату. Это может быть срочная доставка, запланированная заранее, выполненная один раз или многоразовая услуга на постоянной основе.

Курьер может выкупить товар за свои деньги, принять оплату от твоего покупателя за наличный и безналичный расчет с выдачей чека.

Можно интегрировать интернет-магазин на Wordpress, Bitrix, OpenCart, InSales, Shopify, retailCRM и на самописной системе с сервисом курьерской службы Dostavista.

Установив мобильное приложение можно не только создавать заказы, но и следить за их выполнением. Передвижение курьера показывается на карте города. Ты точно будешь знать, где находится твоя посылка и как скоро она прибудет к адресату.

Как сэкономить на доставке в компании Dostavista

Раннее бронирование. Срочные заказы стоят дороже, поэтому планируйте доставку заранее.

Ценность посылки. Ты можешь объявить ценность отправления, чем она выше, тем дороже обходится доставка. Если товар будет утерян или поврежден, тебе вернут указанную тобой сумму. Максимальная сумма компенсации – 50 000 рублей.

Размер посылки. Если она не помещается в рюкзак курьера, то считается большой. Это увеличивает стоимость доставки. Вес также имеет значение.

Использование промокода. В форме отправления заказа есть поле для введения кода от Dostavista, который позволяет получить дополнительную скидку.

Как использовать промокоды и купоны

Если ты выбрал купон, нажми кнопку «Открыть купон», а затем на «Перейти к акции». Ты будешь перенаправлен на страницу службы доставки для оформления заказа по сниженной цене.

Если ты выбрал промокод, то нажав на кнопку «Показать код», скопируй его. При оформлении заказа, вставь промокод в специальное поле, чтобы получить скидку от Dostavista. Нажми кнопку «Применить» и оплати доставку по сниженной цене.

Dostavista.ru – курьерская служба срочной доставки с дополнительными сервисами. Работает по городу, доставляя товары и документы в срок от 40 минут до 4 часов. Компания оказывает услуги в крупных городах России. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа и другие. Компания работает с физическими и юридическими лицами.Стоимость срочной доставки зависит от города, расстояния, веса пакета, типа груза и способа доставки. В компании работают пешие курьеры, есть легковые и грузовые автомобили. На доставке можно сэкономить, для этого стоит использовать купоны и промокоды от Dostavista.К преимуществам стоит отнести регулярные акции от Dostavista, предварительный расчет стоимости, возможность менять маршрут после выхода курьера и СМС-уведомления о выполнении заказа.Рекомендуем до оформления заказа зайти на сайт promokodus.com. Здесь находятся все актуальные на сегодня коды и купоны. Можно узнать о действующих акциях и заказать курьера с большей выгодой.Промокод – это комбинация цифр и букв. Его необходимо ввести в специальное поле при оформлении заказа после выбора способа оплаты. Затем нажать на кнопку «Применить» и оплатить услугу. Купоны от Dostavista – это ссылки на промо-страницы с описанием правил акции. Вводить код не нужно. Скидка активируется автоматически при переходе на страницу службы доставки и при выполнении условий, если они предусмотрены условиями акции. Правила использования отличаются:Чтобы не упустить появление новых промокодов и купонов, подпишись на рассылку сайта promokodus.com. Делить ссылками на скидки со своими друзьями, используя мессенджеры и соцсети.