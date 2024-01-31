Промокоды «Достависта»
Активные купоны и промокоды Dostavista январь 2024
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Информация о магазине Dostavista
Dostavista.ru – курьерская служба срочной доставки с дополнительными сервисами. Работает по городу, доставляя товары и документы в срок от 40 минут до 4 часов. Компания оказывает услуги в крупных городах России. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа и другие. Компания работает с физическими и юридическими лицами.
Стоимость срочной доставки зависит от города, расстояния, веса пакета, типа груза и способа доставки. В компании работают пешие курьеры, есть легковые и грузовые автомобили. На доставке можно сэкономить, для этого стоит использовать купоны и промокоды от Dostavista.
Стоимость срочной доставки зависит от города, расстояния, веса пакета, типа груза и способа доставки. В компании работают пешие курьеры, есть легковые и грузовые автомобили. На доставке можно сэкономить, для этого стоит использовать купоны и промокоды от Dostavista.
Преимущества курьерской службы
- Клиенты сами назначают время, когда от них забрать посылку и когда её передать адресату. Это может быть срочная доставка, запланированная заранее, выполненная один раз или многоразовая услуга на постоянной основе.
- Курьер может выкупить товар за свои деньги, принять оплату от твоего покупателя за наличный и безналичный расчет с выдачей чека.
- Можно интегрировать интернет-магазин на Wordpress, Bitrix, OpenCart, InSales, Shopify, retailCRM и на самописной системе с сервисом курьерской службы Dostavista.
- Установив мобильное приложение можно не только создавать заказы, но и следить за их выполнением. Передвижение курьера показывается на карте города. Ты точно будешь знать, где находится твоя посылка и как скоро она прибудет к адресату.
Как сэкономить на доставке в компании Dostavista
- Раннее бронирование. Срочные заказы стоят дороже, поэтому планируйте доставку заранее.
- Ценность посылки. Ты можешь объявить ценность отправления, чем она выше, тем дороже обходится доставка. Если товар будет утерян или поврежден, тебе вернут указанную тобой сумму. Максимальная сумма компенсации – 50 000 рублей.
- Размер посылки. Если она не помещается в рюкзак курьера, то считается большой. Это увеличивает стоимость доставки. Вес также имеет значение.
- Использование промокода. В форме отправления заказа есть поле для введения кода от Dostavista, который позволяет получить дополнительную скидку.
Как использовать промокоды и купоныПромокод – это комбинация цифр и букв. Его необходимо ввести в специальное поле при оформлении заказа после выбора способа оплаты. Затем нажать на кнопку «Применить» и оплатить услугу. Купоны от Dostavista – это ссылки на промо-страницы с описанием правил акции. Вводить код не нужно. Скидка активируется автоматически при переходе на страницу службы доставки и при выполнении условий, если они предусмотрены условиями акции. Правила использования отличаются:
- Если ты выбрал купон, нажми кнопку «Открыть купон», а затем на «Перейти к акции». Ты будешь перенаправлен на страницу службы доставки для оформления заказа по сниженной цене.
- Если ты выбрал промокод, то нажав на кнопку «Показать код», скопируй его. При оформлении заказа, вставь промокод в специальное поле, чтобы получить скидку от Dostavista. Нажми кнопку «Применить» и оплати доставку по сниженной цене.