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Промокоды и купоны «Подружка»

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Отзывы покупателей

Как и любая девушка, я безумно люблю косметику. В интернете всё никак не могла найти хороший сайт с качественной продукцией, где можно было бы заказать сразу парфюмерию, средства для мейкапа и не переплачивать при этом за доставку, но позже наткнулась на этот сайт. При наличии промокодов или акционных предложений цена становится еще ниже. Также здесь можно найти красивые подарочные наборы. В целом понравилось, рекомендую.

  • Ангелина
  • 18.12.2018

Не воспринимала этот магазин, пока подруги не подарили сертификат на шопинг. Здесь те же марки, что и в более раскрученных сетях, только на порядок дешевле. А еще милые подарочки и скидки!

  • Алена
  • 01.10.2018
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