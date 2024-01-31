Промокоды и купоны «Подружка»
Активные купоны и промокоды «Подружка» январь 2024
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Отзывы покупателей
Как и любая девушка, я безумно люблю косметику. В интернете всё никак не могла найти хороший сайт с качественной продукцией, где можно было бы заказать сразу парфюмерию, средства для мейкапа и не переплачивать при этом за доставку, но позже наткнулась на этот сайт. При наличии промокодов или акционных предложений цена становится еще ниже. Также здесь можно найти красивые подарочные наборы. В целом понравилось, рекомендую.
- Ангелина
- 18.12.2018
Не воспринимала этот магазин, пока подруги не подарили сертификат на шопинг. Здесь те же марки, что и в более раскрученных сетях, только на порядок дешевле. А еще милые подарочки и скидки!
- Алена
- 01.10.2018
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