Промокоды и купоны «Кораблик»
Активные купоны и промокоды «Кораблик» январь 2024
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Отзывы покупателей
Обожаю покупать сыночку обновки! Всё такое красивое, особенно мне нравится ассортимент в интернет-магазине Кораблик. Захожу туда памперсы заказать, а в итоге скупаю и игрушки, и одежду, поэтому купон именно в этот магазин мне был очень кстати. Сейчас нашла промокод, который дает скидку на инерционные машины. Думаю, что через пару месяцев сын оценит мои покупки)
- Анастасия
- 22.03.2019
Искала праздничные акции в детских магазинах и нашла их в “Кораблике”. Выбор такой, что глаза разбегаются, а цены с настоящими скидками (а не теми, когда сначала повысят, потом вернут на место), я сравнивала. В итоге заказала красивую куклу за полцены.
- Людмила Д.
- 01.03.2019
Я недавно стала мамой. До этого я даже не представляла, что ребенок – это так дорого. Но всё равно хочется, чтобы было не хуже, чем у всех, поэтому закупаемся в «Кораблике». Здесь продукция хорошего качества и цены приемлемые, а экономить можно с помощью промокодов. Рекомендую!
- Валентина
- 03.12.2018
У нас большая семья: трое детей, причем двое из них еще совсем маленькие – одному 5 лет, второму год. Так что в детских магазинах мы часто закупаемся, ведь постоянно что-то нужно: смеси, подгузники, одежда, игрушки. Часто закупаемся в «Кораблике», он к нам ближе всего. Магазин и так часто объявляет скидки на различные товары, нужно просто следить, на что сейчас распространяется акция. В октябре старшая дочь показала мне, что в интернете можно найти промокоды, и это очень приятное открытие для меня! Мы вместе на Черную Пятницу нашли здесь промокод на очень хорошие скидки почти на весь ассортимент магазина. Закупились, мне кажется, на несколько месяцев вперед! Спасибо за такие акции!
- Анастасия
- 29.11.2017
Замечательно, что «Кораблик» есть в нашем городе, а еще лучше, что есть акция Черная Пятница. О ней я узнала на форуме для мамочек, там же мне и разъяснили суть программы и что такое промокоды. Дети сейчас обходятся недешево, а такие сумасшедшие скидки позволяют их лишний раз побаловать. Благодаря такой акции впервые удалось вписаться в месячный бюджет со всеми детскими товарами – купили манеж маленькому и развивающие игры старшей дочери. Вообще побольше бы таких выгодных акций, это необходимо прежде всего родителям маленьких детей!
- Мария
- 28.11.2017
Постоянно покупаю тут подгузники и средства для гигиены малыша. Магазин нацелен на детишек с рождения и до дошкольного возраста. Огромный выбор вещей, игрушек и много много другого. Покупала на распродаже 2 развивающие игрушки (это одни из самых удачных моих покупок), ребенок в восторге! Выдается карта постоянного покупателя, на которую начисляются бонусные баллы, однако для меня большой минус то, что эти бонусы сгорают через 6 месяцев, так что совету их использовать как можно раньше.
- Ольга
- 26.04.2015
Интернет-магазин больше всего радует своими ценами. Искала сыну финские валенки, тут они были представлены в разных расцветках и цена была намного ниже чем в других детских магазинах, решила заказать здесь. После заказа стала разглядывать вещи по акции и со скидками и сильно разочаровалась! Финский комбинезон, который мне обошелся в другом магазине с доставкой в 4 с небольшим тысячи рублей, тут стоил 2500!!!! Не удержалась и взяла такой же, только на размер больше - на вырост). Крестнице набрала футболок и штанишек разных почти за копейки. Магазином осталась довольна. С такими то скидками и за свой бюджет не страшно!)
- Анастасия Юрьевна
- 06.03.2015
Информация о магазине «Кораблик»
Магазин «Кораблик»: промокоды и специальные предложенияВ магазине детских товаров korablik.ru вы можете заказать всё то, что необходимо вашему малышу для комфортной жизни, развития и обучения, по доступным ценам. Для этого необязательно переплачивать. Главное – всегда быть в курсе скидок и акций, чтобы экономить свое время и средства. Оплатить покупку можно наличными (при получении товара) или банковской карточкой. Если вы выбираете самовывоз, то можно просто забронировать необходимые вещи. В интернет-магазине работает курьерская доставка и самовывоз. Первый вариант подразумевает, что вы рассчитаетесь наличными при получении своих покупок. Не забывайте, что благодаря промокодам вы можете значительно сэкономить на доставке. Второй вариант более экономный: вам достаточно заказать товары и забрать их в ближайшем пункте выдачи.
Ассортимент магазинаВ каталоге «Кораблика» представлена не только собственная продукция бренда, но и товары от самых популярных производителей. Ассортимент включает в себя различные позиции:
- игрушки и развивающие игры (пазлы, наборы для детского творчества, настольные игры, плюшевые, деревянные, резиновые изделия);
- качественную одежду для малышей из натуральных тканей;
- технику и аксессуары (автомобильные кресла для детей, небольшие девайсы, такие как градусник или часики);
- гипоаллергенные средства гигиены и питание от проверенных производителей;
- продукты для кормящих матерей;
- товары для занятий спортом, в том числе гимнастические снаряды и спортивная форма;
- вещи для уютной детской комнаты (подушки, текстиль и даже мебель).
Постоянные акции и скидкиМагазин выпускает специальную газету с информацией о скидках. Найти ее печатный вариант можно в магазинах сети, а электронная версия доступна на официальном сайте. Здесь имеется подробный список действующих скидочных предложений и акций, в рамках которых максимальная скидка на товары составит порядка 60%. Раздел «Распродажа» на сайте korablik.ru содержит в себе около двух тысяч наименований со значительной скидкой. Товары можно сортировать по стоимости, категории и иным параметрам. В разделе «Акции и распродажи» на официальном сайте магазина «Кораблик» вы можете найти и приобрести товары по низкой цене. Скидки распространяются на товары из абсолютно разных категорий. Чем чаще вы заходите в этот раздел, тем больше появляется вероятность подобрать для себя незаменимую вещь по доступной стоимости. Выбор акционных товаров большой. Участникам бонусной программы сети магазинов «Кораблик» доступно определенное количество очков после каждой сделанной покупки. Вы можете получить специальную карточку или онлайн, или в одном из розничных магазинов. Условия начисления баллов следующие:
- определенное количество процентов за игрушки, средства гигиены и продукты питания;
- пять процентов за заказ детской одежды на korablik.ru.
ПромокодыКупоны помогут вам получить бесплатную доставку, подарок к заказу, увеличенный процент кешбэка или скидку на определенные товары из ассортимента «Кораблика». В официальных соцсетях компании, а также на сайте korablik.ru часто появляются актуальные предложения как для новых, так и для постоянных клиентов. Чтобы воспользоваться секретным кодом, выполните ряд простых действий.
- Скопируйте промокод в буфер обмена.
- Перейдите в «Корзину» на официальном сайте магазина «Кораблик» (korablik.ru). Если в ней уже есть товары, начните оформление заказа. Если нет, добавьте сюда интересующие вас позиции.
- Поле для ввода промокода (номера купона) расположено рядом с итоговой суммой. Введите числовую или буквенную комбинацию и нажмите на кнопку со стрелкой.
- Удостоверьтесь, что код подействовал. Вам остается лишь оплатить покупки и дождаться их доставки.