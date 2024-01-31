Магазин «Кораблик»: промокоды и специальные предложения

Ассортимент магазина

игрушки и развивающие игры (пазлы, наборы для детского творчества, настольные игры, плюшевые, деревянные, резиновые изделия);

качественную одежду для малышей из натуральных тканей;

технику и аксессуары (автомобильные кресла для детей, небольшие девайсы, такие как градусник или часики);

гипоаллергенные средства гигиены и питание от проверенных производителей;

продукты для кормящих матерей;

товары для занятий спортом, в том числе гимнастические снаряды и спортивная форма;

вещи для уютной детской комнаты (подушки, текстиль и даже мебель).

Постоянные акции и скидки

определенное количество процентов за игрушки, средства гигиены и продукты питания;

пять процентов за заказ детской одежды на korablik.ru.

Промокоды

Скопируйте промокод в буфер обмена. Перейдите в «Корзину» на официальном сайте магазина «Кораблик» (korablik.ru). Если в ней уже есть товары, начните оформление заказа. Если нет, добавьте сюда интересующие вас позиции. Поле для ввода промокода (номера купона) расположено рядом с итоговой суммой. Введите числовую или буквенную комбинацию и нажмите на кнопку со стрелкой. Удостоверьтесь, что код подействовал. Вам остается лишь оплатить покупки и дождаться их доставки.

Черная пятница в «Кораблике»: удивительные скидки

В магазине детских товаров korablik.ru вы можете заказать всё то, что необходимо вашему малышу для комфортной жизни, развития и обучения, по доступным ценам. Для этого необязательно переплачивать. Главное – всегда быть в курсе скидок и акций, чтобы экономить свое время и средства. Оплатить покупку можно наличными (при получении товара) или банковской карточкой. Если вы выбираете самовывоз, то можно просто забронировать необходимые вещи. В интернет-магазине работает курьерская доставка и самовывоз. Первый вариант подразумевает, что вы рассчитаетесь наличными при получении своих покупок. Не забывайте, что благодаря промокодам вы можете значительно сэкономить на доставке. Второй вариант более экономный: вам достаточно заказать товары и забрать их в ближайшем пункте выдачи.В каталоге «Кораблика» представлена не только собственная продукция бренда, но и товары от самых популярных производителей. Ассортимент включает в себя различные позиции:Если вы не уверены в выборе подарка, то можете заранее заказать подарочный сертификат на korablik.ru. Это отличный вариант для презента молодым родителям или самому ребенку. Номинал сертификата вы в праве указать самостоятельно.Магазин выпускает специальную газету с информацией о скидках. Найти ее печатный вариант можно в магазинах сети, а электронная версия доступна на официальном сайте. Здесь имеется подробный список действующих скидочных предложений и акций, в рамках которых максимальная скидка на товары составит порядка 60%. Раздел «Распродажа» на сайте korablik.ru содержит в себе около двух тысяч наименований со значительной скидкой. Товары можно сортировать по стоимости, категории и иным параметрам. В разделе «Акции и распродажи» на официальном сайте магазина «Кораблик» вы можете найти и приобрести товары по низкой цене. Скидки распространяются на товары из абсолютно разных категорий. Чем чаще вы заходите в этот раздел, тем больше появляется вероятность подобрать для себя незаменимую вещь по доступной стоимости. Выбор акционных товаров большой. Участникам бонусной программы сети магазинов «Кораблик» доступно определенное количество очков после каждой сделанной покупки. Вы можете получить специальную карточку или онлайн, или в одном из розничных магазинов. Условия начисления баллов следующие:Бонусные баллы можно использовать для оплаты до 100% стоимости желаемого товара. Не важно, является ли он акционным и распространяются ли на него скидки. Очки можно использовать, оформляя любой заказ.Купоны помогут вам получить бесплатную доставку, подарок к заказу, увеличенный процент кешбэка или скидку на определенные товары из ассортимента «Кораблика». В официальных соцсетях компании, а также на сайте korablik.ru часто появляются актуальные предложения как для новых, так и для постоянных клиентов. Чтобы воспользоваться секретным кодом, выполните ряд простых действий.Не забывайте, что некоторые секретные промокоды действуют только при соблюдении ряда условий. Например, при покупке на сумму от трех тысяч рублей или при заказе определенной категории товаров. Все актуальные предложения от сети магазинов вы можете найти на нашем сайте. Мы ежедневно подбираем для вас только действующие промокоды, причем использование их абсолютно бесплатно. Вам остается лишь найти подходящий код и активировать его.Популярная сеть магазинов детских товаров «Кораблик» снова примет участие в Black Friday. В эти дни покупателей ждут сниженные цены на тысячи товаров отечественных и зарубежных брендов, выпускающих высококачественную продукцию для детей от 0 до 14 лет. Вы можете найти скидки на детское питание, средства гигиены, одежду и обувь, игрушки, товары для творчества, книги, детский транспорт и мебель. Мы поможем вам максимально насладиться шопингом в дни распродажи. Следите за обновлениями на promokodus.com, выбирайте наиболее подходящий промокод на дополнительную скидку и наслаждайтесь выгодными покупками!