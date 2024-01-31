О магазине OLDI

OLDI.ru – это интернет-магазин популярной сети гипермаркетов, которые специализируются на продаже бытовой техники и электроники. Ассортимент сайта включает в себя более 40 000 сертифицированных товаров. В каталоге представлены последние новинки известных мировых брендов: Sony, Nikon, Canon, Asus, Lenovo, Electrolux, Apple. Регулярное обновление ассортимента и грандиозные скидки постоянно привлекают внимание новых покупателей.





Ассортимент интернет-магазина

Компания OLDI является официальным партнером бренда Apple и корпорации Microsoft, поэтому на продукцию этих производителей гипермаркет часто предоставляет дополнительную скидку. На сайте вас ожидает огромный ассортимент компьютеров:

для домашнего использования;

для офисной работы;

для геймеров;

компактные модели для путешествий;

компьютеры-серверы для интернет-сервисов.

Кроме того, на сайте oldi.ru можно приобрести мощные ноутбуки, стильные планшеты и смартфоны, телевизоры и медиаплееры, фермы и процессоры для майнинга криптовалют, роутеры и сетевые карты, фотоаппараты и цифровые видеокамеры, крупную и мелкую бытовую технику, автомобильные навигаторы и системы сигнализации, велосипеды и товары для активного отдыха.

В интернет-магазине «ОЛДИ» регулярно проводятся распродажи и акции, а при оформлении заказа можно использовать скидочный код. Для постоянных клиентов предусмотрена бонусная программа лояльности. Вы сможете накапливать баллы не только за совершение покупок, но и за приглашение друзей в интернет-магазин OLDI.

Как оформить заказ

Интернет-магазин OLDI позаботился о том, чтобы сотрудничество было максимально комфортным для каждого клиента. Для совершения покупки нужно сделать следующее:

ознакомиться с актуальным ассортиментом компании (не забудьте заглянуть в разделы «Акции» или «Дисконт»);

отправить интересующие вас позиции в «Корзину»;

перейти на страницу «Моя корзина»;

нажать кнопку «Оформить заказ»;

указать подходящий способ доставки и оплаты покупки;

заполнить анкету с личной информацией;

подтвердить заказ.

Совет: если вы хотите применить код или купон OLDI, обязательно зарегистрируйтесь на сайте. Потратив на создание аккаунта всего несколько минут, вы сможете получать дополнительные скидки и узнавать об актуальных промо-предложениях.

8 способов сэкономить на покупках в «ОЛДИ»

Самый простой способ получить скидку в гипермаркете «ОЛДИ» – активировать уникальный промокод или купон. Бонусный код представляет собой определенный набор различных символов (это могут быть цифры и/или буквы). Для того чтобы воспользоваться купоном, необходимо ознакомиться со списком доступных акций на данной странице нашего сайта. Код указывается в одноименной строке на вкладке «Корзина» после добавления выбранных товаров (раздел «Выбрать способ доставки»). Команда Promokodus всегда рада помочь вам сэкономить на покупках в онлайн-гипермаркете «ОЛДИ». Мы регулярно предлагаем вам новый код или купон на скидку и удаляем устаревшие спецпредложения. На нашем сайте можно найти огромное количество различных промокодов.

Купон, позволяющий получать скидки на товары определенных производителей. Воспользовавшись таким промокодом, можно сэкономить до 20% от изначальной стоимости товаров. Подобный купон компания «ОЛДИ» часто предлагает для покупки новинок популярных брендов. Промокод на первый заказ в гипермаркете. Интернет-магазин OLDI дарит приятные комплименты новым покупателям. Код позволит вам сэкономить на заказе любых товаров. Как правило, скидка составляет 7-15%. Секретный код и действующие купоны на оплату премиум-сервиса. При покупке OLDI Computers специалисты осуществляют бесплатную доставку и настройку ПК. Код также позволяет получить дополнительный скидочный сертификат на услуги «Компьютерной помощи». Скидка на день рождения. С данным купоном каждый именинник может совершить выгодную покупку, предъявив паспорт или другой документ, удостоверяющий его личность. Код или купон для абитуриентов и студентов. «ОЛДИ» часто радует приятными поощрениями тех клиентов, которые успешно сдали экзамены или сессию. Скидка, которую дает такой промокод, обычно составляет 5%. Скидка 1500 рублей на Microsoft Office. Код позволяет сэкономить на лицензионном софте. Код на подарок. Например, при покупке нового смартфона LG вы бесплатно получите современный телевизор. В некоторых случаях купон позволяет клиенту выбрать подарок. Код на бесплатную доставку. Используя данный купон, вы получаете бесплатную доставку товаров от «ОЛДИ» вне зависимости от общей стоимости товаров. Такие коды появляются на нашем сайте регулярно.

Помните, что каждый купон или код «ОЛДИ» имеет ограниченный срок действия. Не упустите шанс воспользоваться свежими скидочными предложениями уже сегодня! Любой код или купон OLDI можно активировать только 1 раз. Обратите внимание: купон не распространяется на уцененные товары и те позиции, которые участвуют в распродаже. Кроме того, в одном заказе можно применить только один код.

Условия доставки и оплаты в магазине

Интернет-гипермаркет «ОЛДИ» предлагает следующие способы доставки заказов:

собственной курьерской службой OLDI;

в пункты выдачи транспортных компаний Boxberry и PickPoint;

с помощью партнерских служб CDEK, DPD, IML;

путем самовывоза из ближайшего магазина «ОЛДИ».

Тариф на доставку зависит от габаритов и стоимости товаров, а также региона, в котором проживает клиент. После подтверждения заказа с вами свяжется сотрудник компании OLDI, который уточнит дату получения продукции. Как оплатить товары, которые вы заказали в интернет-магазине? Потребителям доступно несколько способов расчета.

Наличными. Этот вариант оплаты возможен только при встрече с курьером или при самовывозе заказа. Банковской картой. Обратите внимание: данный способ доступен не во всех партнерских пунктах выдачи. Баллами, накопленными по программе лояльности. Бонусными рублями можно оплатить до 90% от стоимости выбранного товара.

В магазине «ОЛДИ» также предусмотрена возможность покупки товаров в кредит. Для оформления онлайн-рассрочки вам понадобится только паспорт гражданина РФ с пропиской в столице или Московской области. Среди способов оплаты выберите «Кредит», и система автоматически перенаправит вас на сайт «Альфа-Банка» для заполнения анкеты. Ответ по заявке вы получите в течение нескольких минут.