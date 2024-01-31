Аптечная сеть «Апрель» представлена более чем в 69 регионах России. Клиенты компании могут забронировать товары онлайн и забрать их в ближайшем отделении! В каталоге тебя ждет широкий ассортимент лекарственных средств, витаминных добавок, медицинского оборудования и ортопедических изделий. Также в продаже есть косметика для детей и взрослых, игрушки, питание и даже канцелярские принадлежности! Заявки принимаются на сайте и в мобильном приложении. Доступна доставка безрецептурных препаратов на дом или в офис. Оплатить заказ можно наличными деньгами или банковской картой. Продавец регулярно устраивает разнообразные акции. Воспользуйся выгодными предложениями и сэкономь значительную сумму! Выбирай подходящие купоны и промокоды на скидку «Аптека Апрель» (apteka-april.ru) за январь 2024 года и совершай покупки на комфортных условиях!

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