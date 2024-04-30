Нравится разнообразие в еде? Сервис «Тандыр 1» предлагает блюда, приготовленные по рецептам многих стран мира! В меню представлены роллы, супы, лапша wok, хот-доги, салаты и прочее. Ты сможешь приобрести пиццу с любыми начинками, сытную шаурму, а также комбо-наборы, сеты и прохладительные напитки. Курьер компании привезет товары сразу после приготовления. Стоимость доставки зависит от района, в котором находится покупатель. К оплате принимаются наличные деньги и банковские карточки. Специальные предложения продавца помогают клиентам оформлять заказы на максимально выгодных условиях! Ищешь информацию об актуальных акциях? На нашем сайте ты найдешь все свежие промокоды «Тандыр 1» за апрель - май 2024 года! Срок действия большинства вариантов ограничен. Воспользуйся уникальным шансом и активируй внушительную скидку или солидный бонус при расчетах за покупки!

Подробнее Скрыть