Postupi.online помогает абитуриентам определиться с профессией и выбрать подходящее учебное заведение. В отличие от стандартных электронных списков сервис дает возможность найти лучший вариант исходя из целого набора параметров. Система непрерывно взаимодействует с пользователем с помощью тестов и вопросов, чтобы сформировать у него четкое представление о жизненных целях. Будущие студенты могут сравнивать программы, профили и специализации в различных ВУЗах и ССУЗах. На платформе работает инструмент сортировки по среднему баллу ЕГЭ или аттестата, а также по конкурсу и стоимости. Компания также разработала пошаговые руководства для поступления во все представленные в каталоге учреждения. Воспользуйтесь инновационной разработкой на выгодных условиях! Обратите внимание на промокоды для «Поступи Онлайн» за январь 2024 года. Используйте их для оплаты отдельных услуг и делайте осознанный выбор без лишних расходов!

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