Промокоды Ochkov.Net
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Отзывы покупателей
Долго беру у них классические линзы для матери, а сейчас решилась попробовать сама. Зрение у меня отличное, поэтому взяла цветные, потому что долго хотела посмотреть на себя с зелеными глазами, да и промокод был на скидку. Сначала подумала, что будет слишком ярко, но когда надела, даже отличить нельзя было, что это не мой цвет глаз. Ношу теперь постоянно даже в универ, и очень рада приобретению.
- Марина
- 01.12.2018
Более года пользуюсь услугами компании "Очков.нет", где покупаю однодневные контактные линзы 1-Day Acuvue Moist от Johnson & Johnson. За все время получал только качественное и быстрое обслуживание, всегда есть возможность проконсультироваться с продавцами, отлично разбирающимися в ассортименте и не отличающимися желанием "впарить подороже". Радует возможность заказа необходимых линз через сайт, благодаря чему я могу быть уверен, что придя в магазин, смогу купить нужные мне линзы.
- Сергей
- 14.06.2016