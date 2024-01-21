Долго беру у них классические линзы для матери, а сейчас решилась попробовать сама. Зрение у меня отличное, поэтому взяла цветные, потому что долго хотела посмотреть на себя с зелеными глазами, да и промокод был на скидку. Сначала подумала, что будет слишком ярко, но когда надела, даже отличить нельзя было, что это не мой цвет глаз. Ношу теперь постоянно даже в универ, и очень рада приобретению.

Марина

Марина 01.12.2018