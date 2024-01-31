«Навка Шоу» приглашает всех желающих на спектакли на льду известной российской фигуристки Татьяны Навки! Тебя ждет ярчайшее представление с умопомрачительными костюмами, знакомыми сюжетами, множеством персонажей и отточенной техникой. Билеты удобно приобрести прямо на официальном сайте, как на премьеры в столице, так и на гастрольные выступления по городам России и ближайшего зарубежья. Также доступна бронь по телефону при необходимости. В афише представлены карточки с полной информацией о различных интерпретациях привычных и всеми любимых сказок. Подписывайся на проект в любых социальных сетях, следи за новостями и не пропусти мероприятие у себя в городе. Насладись атмосферным представлением с семьей и друзьями, зарядись энергией и вдохновением надолго. А наши промокоды на ледовое шоу Навки за январь 2024 года при использовании подарят скидки и бонусы.

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