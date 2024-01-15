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Промокоды на скидку «КотоФото»

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Отзывы покупателей

Приобрел здесь набор ножей на кухню со скидкой по промокоду. Продукция Taller очень понравилась: не ржавеет, лезвия острые, баланс ручка-острие выдержан. Очень доволен.

  • Сахаров Михаил
  • 07.03.2019

Постоянно заказываю здесь. Ассортимент и цены радуют, часто бывают скидки. Пару дней назад получил экшн-камеру GoPro, купил со скидкой по промокоду. Качество отличное, претензий по доставке тоже нет. Все на уровне.

  • Андрей
  • 08.05.2018

Заказала смартфон Samsung Galaxy Note. Заказ доставили быстро + попала на акцию с бесплатной доставкой, поэтому еще и привезли домой бесплатно, в целости и сохранности! Покупкой и сервисом довольна. Рекомендую!

  • Мария
  • 01.05.2018

На сайте заказала красную коляску для кукол за 3 тыс. Привезли голубую с опозданием в доставке на 5 дней до Самара. Оплата в пункте самовывоза только наличными. При возврате через неделю с даты покупке потребовали сдать коляску на экспертизу как технически-сложное устройство. Деньги вернут не раньше чем через 10 дней!!! При возврате паспорт не потребовался, а было написано заявление на имя хозяина ИП. Шарашкина контора!

  • Jul
  • 03.07.2017

Могу только положительно отзываться об этом интернет-магазине,заказывал у них не один раз технику,цены у них нормальные,да приходятся ждать доставку,но я уверен в товаре на 100%,если что то не так то заменят товар без лишних вопросов!!

  • Стас
  • 31.07.2015

Покупал в магазине блендер для жены. Долго выбирал не мог определиться с моделью, а у жены спрашивать не хотел)Мне в магазине все подсказали я купил наконец то подарок)Жена довольная балует теперь вкуснятиной)

  • Евгений
  • 30.07.2015

Мы с мужем молодя семья и нам надо было обустроить свою квартиру. Мы решили половину денег со свадьбы потратить на технику и пошли скупиться в магазин Котофото. Персонал очень хороший сразу нам начали помогать выбирать холодильник ,телик, печку т.д. по ценам которые нам подойдут.Скупились на ура))) Спасибо магазину за хорошее обслуживание и хорошие цены))

  • Екатерина
  • 24.07.2015

Ждем появления малыша в нашей семье. Хотим каждое мгновение из жизни ребенка оставить как память в виде фото. Решили купить хороший качественный фотоаппарат, когда встал вопрос о выборе обратились в магазин Котофото. Во-первых, консультанты магазина предоставили нам хорошую консультацию, ответили на все наши вопросы и дали полезные советы, во-вторых, в качестве техники от этого магазина можно быть уверенным на все 100. Благодаря профессиональным советам, остановили свой выбор на зеркальном фотоаппарате Никон D7100 Body. Уже опробовали, четкость и реалистичность фотографий в любом режиме, в движении, при любой погоде. Цена соответствует качеству. Мы не пожалели, что приобрели этот фотоаппарат, ведь качественная вещь служит долгое время.

  • Валерия
  • 01.07.2015

Заказывала на этом сайте планшет. Хотела забрать определенном магазине (рядом с домом). Оператор сказала что товар будет там через 2 дня. Потом позвонили, дико извинялись, сказали, что товара нет в наличии, но через пару дней его привезут. Я согласилась подождать, обещали скидку за недоразумение. Когда приехала забирать товар, немного посидела в очереди, оплатила покупку, дали чек и договор о покупке. Все проверили на месте. Оказалось, что мне мало того что сам планшет продали по цене черного, который на 500 рублей дешевле моего (белого), дак еще и флаер дали на скидку 500 рублей. Так что несмотря на такую ситуацию с доставкой, я осталась довольна!

  • Маруся
  • 15.03.2015
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