«Дом Фарфора» – мультибрендовая сеть магазинов со стильными предметами декора. Это посуда, техника и кухонные принадлежности, столовые приборы, сервизы, бокалы, текстиль и интерьерный декор. Также своя команда флористов готова оказать услуги по украшению пространств и мероприятий. Следи за новостями и не пропускай замечательные акции. Вступай в программу лояльности и пользуйся привилегиями бонусной карты. Подари друзьям и близким подарочный сертификат, если не уверен в выборе. Можно проводить поиск необходимых позиций по брендам. Доставка по Москве бесплатна и работает без выходных. Оплата производится любым удобным способом. Доброжелательный персонал всегда готов проконсультировать при возникновении необходимости. Активируй промокоды на скидку «Дом Фарфора» за январь 2024 года при покупке и получай приятное и выгодное снижение стоимости продукции. Обставь свою квартиру красиво и со вкусом.

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