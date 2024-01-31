«Дед ХО» – доставка вьетнамской еды. Ассортимент кафе включает в себя наборы закусок, шаверму и супы, приготовленные по национальным рецептам. Любителям больших порций доступны разнообразные комбо. Ты также сможешь приобрести различные товары – кокосовое молоко, соусы, кофе, рисовую лапшу, тайскую пасту и многое другое. В каталоге есть подробная информация о составе, весе, аллергенах и энергетической ценности блюд. Компания предлагает удобные способы получения – в пункте самовывоза и через курьера. Заявки принимаются в мобильном приложении и на сайте. В «Личном кабинете» хранится вся история обращений. Мы собрали для тебя все актуальные промокоды «Дед ХО» за январь 2024 года. Обрати внимание: срок действия некоторых акций ограничен! Выбери оптимальные предложения из перечня на этой странице, применяй их в момент оплаты и получи крупную скидку, бонус или подарок!

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