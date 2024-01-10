Caudalie – французский магазин косметики, главной изюминкой которой является виноградная косточка! В нем представлены средства по уходу как за телом, так и за лицом. В ассортименте бренда ты найдешь различные сыворотки, крема, лосьоны, тоники, масла, гели для душа и многое другое. В Caudalie часто проходят акции и действуют спецпредложения на различные категории. В «Кодали» существует программа лояльности для постоянных клиентов, которая никого не оставит в стороне! При совершении покупки на определенную сумму получай приятные подарки, а также бесплатную курьерскую доставку. Для того, чтобы ты всегда оставалась сияющей и нежной, нужно всего лишь получить промокоды на скидку Caudalie («Кодали») за январь 2024 года на нашем сайте и использовать их при оформлении заказа. Следи за обновлением купонов и тогда ничто не помешает тебе сохранить свежесть и молодость кожи!

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