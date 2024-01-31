Flyvi – отличная программа для создания дизайнов. Легкие обложки для поста в соцсеть, презентации, рекламные креативы и многие другие варианты: используй один из двадцати тысяч шаблонов и настраивай под себя. Все элементы интерактивны! Простой и интуитивно понятный редактор позволяет упростить работу до максимума: просто перетяни картинки на макет и размести в нужном месте. К сервису прилагается доступ к миллионам изображений, шрифтов, анимаций и фонов. Планируй публикации со специальным календарем, привязывай к аккаунтам и он сам все опубликует в срок. Пользуйся бесплатным тарифом или попробуй на пять дней продвинутую версию и оцени все удобства! Упрощай себе работу с крутым сервисом! А при активации промокодов Flyvi за январь 2024 года, ты дополнительно получишь выгодное предложение с огромным количеством плюсов и сможешь делегировать часть обязанностей программе.

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