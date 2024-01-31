«Букет Питер» – интернет-магазин цветочной продукции с собственным сервисом доставки. В каталоге можно выбрать и приобрести красивые подарочные наборы из свежих цветов или собрать уникальную композицию. Ассортимент магазина всегда обновляется и помимо стандартных флористических позиций может похвастаться редкими и экзотическим растениями, мягкими игрушками, ароматическими свечами и фруктовыми комплектами. В команде трудятся только опытные сотрудники, работы которых фигурируют в конкурсах и выставках. Клиент может получить консультацию профессионального флориста и подобрать идеальную композицию, исходя из индивидуальных пожеланий. Для того чтобы порадовать своих близких, достаточно воспользоваться промокодами «Букет Питер» («Букет-СПБ») за январь 2024 года и ввести их в нужное поле во время оформления заказа. Благодаря им можно снизить стоимость товара или получить приятный бонус.

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