Сеть клинико-диагностических лабораторий «КДЛ» предлагает широкий спектр услуг. Пациентам доступна дородовая диагностика, check-up программы, профилактические исследования и скриннинг состояния щитовидной железы, а также забор анализов на дому или в стационарных условиях. Все сотрудники имеют медицинские дипломы и действующие сертификаты. Клиенты могут обратиться в круглосуточную службу поддержки или получить бесплатную консультацию доктора по итогам обследования. Результаты публикуются в личном электронном кабинете, их можно получить по почте или в фирменном офисе. Программа лояльности позволяет накапливать бонусы и применять их при оплате заказов. Ищешь информацию о других выгодных предложениях? На нашем сайте представлены все актуальные промокоды на скидку и купоны «КДЛ» (KDL) за январь 2024 года! Активируй их при расчетах и сэкономь ощутимую сумму без лишних хлопот!

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