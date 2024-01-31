EnerGo – сервис аренды внешних зарядных устройств. Чтобы воспользоваться гаджетом, установи на свой телефон мобильное приложение и найди на электронной карте ближайший терминал! Отсканируй код или введи в заявке номер пункта выдачи, забери прибор из фирменного автомата и заряжай свою технику прямо на ходу! Вернуть оборудование можно в любой из многочисленных точек. Терминалы установлены в спортивных клубах, в вестибюлях общественного транспорта, в торговых комплексах, на рынках и в других местах с высокой проходимостью. Стоимость обслуживания зависит от локации, деньги спишутся с твоего счета перед началом использования. Хочешь пополнить заряд смартфона на оптимальных условиях? На этой странице представлены действующие коды и промокоды «ЭнерГо» (EnerGo) за январь 2024 года. Изучай предложения и выбирай подходящие акции, чтобы получить при оплате скидку или приятный бонус!

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