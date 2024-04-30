«Томята Тосуши» (ранее – «Мята Фуд») – служба доставки блюд восточной, европейской и американской кухни на дом и в офис. В меню вы найдете классические, запеченные и сладкие роллы в наборах и сетах, отменную пиццу из разнообразных ингредиентов, супы, салаты и сытные закуски. Также в каталоге есть специальный раздел для детей. В наличии большой выбор напитков, соусов и приправ. Все еда готовится из свежих продуктов без добавления ароматизаторов. Повара компании не используют в своей работе полуфабрикаты. У вас есть возможность оформить заявку по телефону, на сайте или в мобильном приложении. Курьеры доставляют покупки в любые районы города. Интересуетесь выгодными предложениями? Мы собрали для вас список действующих акций! Выбирайте в этом разделе лучшие промокоды и купоны на скидку «Томята Тосуши» (ранее – «Мята Food») за апрель - май 2024 года, применяйте их при оплате товаров и экономьте значительную сумму!

Подробнее Скрыть