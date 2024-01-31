«ДоставкаЦветов.рф» – это современные букеты по демократичной цене. В ассортименте магазина всегда присутствуют популярные цветы и сезонная зелень для оформления вашего подарка. Курьеры доставят стильный сувенир адресату, зная только номер его мобильного телефона. Вы будете получать уведомления о статусе заказа по SMS. При транспортировке композиции помещаются в контейнеры и вазы с водой, что помогает им дольше сохранить свою свежесть и красоту. Для упаковки используются натуральные материалы: крафтовая бумага, рафия, джут, сизаль. Это исключает контакт растений с искусственными веществами и предотвращает их преждевременное увядание. Основной презент может быть дополнен открыткой ручной работы с пожеланиями от чистого сердца. Компания предлагает клиентам гибкую систему скидок. Воспользуйтесь купонами и промокодами «Доставка-цветов.рф» за январь 2024 года, чтобы получить больше выгоды при покупке. Активируйте их при оплате и экономьте приятную сумму!

Подробнее Скрыть